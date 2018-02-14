Çoğu araba sahibinin yakındığı "yedek parça" eksikliğini çözmek için araba üreticileri son gaz uğraşmaya devam ediyor.

Porsche, yeni piyasaya sunduğu arabaların yedek parça üretiminde bir sıkıntı yaşamamasına karşın, eski modellerinde veya çok az sayıda üretilen modellerinde yedek parça sıkıntısı çeken bir şirket. Eski arabalarını da yollarda görmeye devam etmek isteyen Porsche, bu araçlar için özel 3 boyutlu baskı makineleriyle çalışmaya başladı.

Porsche'nin şu an stoklarında pek çok yedek parça mevcut. Eğer bir yedek parçanın stoğu azalırsa, şirket geleneksel yollarla bu parçaların yenilerini üretiyor. Fakat bunu yaparken yedek parçanın çok fazla ihtiyaç duyulması önemli. Çoklu üretim yapıldığı için, çok az sayıda ihtiyaç duyulan parçaların üretimini bu gelenekler makinelerle yapmak epey maliyetli oluyor. Az sayıda parçaya ihtiyaç duyulduğunda ise Porsche, 3 boyutlu yazıcıyı kullanmanın ekonomik bir çözüm olduğunu düşünüyor. 3D yazıcılar sayesinde isteğe bağlı üretim yapılabiliyor ve hem zamandan hem de masraftan tasarruf edilmiş oluyor.

Örneğin Porsche, yalnızca 959 adlı modeli için bir yedek parça üretti. Bu model Porsche'nin 320'nin üzerinde hız yapabilen ilk otomobiliydi. Bu modelden sadece 292 tane üretildi. )Alıcılarından biri ise Bill Gates idi.) Bu nedenle yedek parça talebi çok fazla değildi. Bu yüzden isteyen kullanıcılara 3 boyutlu makinelerde üretilen parçaların verileceği söylendi.

Tabii ki bu makineler sıradan 3 boyutlu makineler değil. Birçok testten geçerek üretilen bu yedek parçaların test sürüşleri de yapılıyor. 3 boyutlu yazıcılar gelecekte çok daha fazla alanda karşımıza çıkacak. Ancak bu tip bir alanda kullanılması, 3D yazıcıların günümüzde her alana pratik çözümler getirmede de ne kadar faydalı olduğunu gösteriyor. Siz ne düşünüyorsunuz?