Porsche'nin Forza Motorsport 7'nin kapağı olacak yeni arabası E3 2017'de tanıtıldı.

Porsche, Microsoft’un başarılı exculasive oyunlarından Forza Motorsport 7’de olacağını duyurmasının ardından E3’te oyunun Porsche üzerine çıkacağını az çok tahmin ediyorduk, ancak bu kadarını kimse beklemiyordu. Porsche, bir oyun fuarında yeni modeli Porsche 911 GT2 RS’yi sergiledi. 3.8-litrelik çift turbo motor ile güçlendirilen 700 beygirlik canavar, alışık olduğumuz gibi otomobil fuarları yerine oyuncuların uzun süredir beklediği oyun fuarı E3’te tanıtıldı.

Porsche’nin önceki yıllarda yaptığı bir anlaşma gereği EA haricinde hiçbir firma, oyunlarında Porsche marka araç kullanamıyordu. Bu sene bu anlaşmanın ortadan kalkması ile birlikte oyun geliştiricilerinin de önü açılmış oldu. Bunu ilk günden beri kullanacağının sinyallerini veren Forza Motorsport 7’de Porsche markalı araçların oyunda yer aldığını duyurdu. Porsche’nin E3 2017’de sergilenen yeni arabası, Forza Motorsport 7’nin kapak görseli olarak dikkat çekiyor. Microsoft cephesinin en iddialı oyunlarından birisi olan Forza Motorsport 7, eğer bir erteleme almazsa 3 Ekim 2017’de piyasaya sunulacak.