Porsche İlk Süper Hızlı Şarj Aletlerini Berlin'e Yerleştirdi

Elektrikli otomobillere büyük oyuncuların da yönelmesiyle birlikte Tesla için işler gittikçe zorlaşıyor.

Volvo gibi büyük otomobil firmalarının da elektrikli araç sektörüne girişiyle lider konumda kalması gittikçe zorlaşan Tesla, bu sefer de hızlı şarj alanında bir darbe yedi.

Porsche'nin uzun zamandır elektrikli araçlarını sokaklara çıkartmak için yürüttüğü çalışmaların bir meyvesi de geçtiğimiz günlerde verildi. Berlin'e yerleştirilen süper hızlı şarj platformları 800 Voltta 150 kW enerji sağlıyor. Bu değer hali hazırda Tesla'nın sahip olduğu hızlı şarj platformundan 20 kW daha yüksek bir güç demek. Bu da yetmezmiş gibi, yeni şarj aletlerinin Porsche'nin henüz tanıtmadığı aracıyla birlikte 350 kW gibi hızlara ulaşabilmesi, Tesla yöneticilerine fenalıklar geçirtecek.

Bu sistemle gelecek Porsche Mission-E elektrikli aracının pilinin %80'ini sadece 15 dakika içinde doldurmak mümkün olacak. Diğer elektrikli araç üreticileriyle de anlaşmak istediğini belirten Porsche, bu şarj sisteminin dünya genelinde kurulup yaygınlaştırılmasını hedefliyor.