Porsche, Legolardan Dev Bir 911 Turbo 3.0 Modeli Yaptı

Porsche, ürettiği bu gerçek boyutlu modeli, müzelerde ve etkinliklerde sergileyecek. Görmek isteyenler, Almanya'da yer alan Porsche müzesini ziyaret edebilecek.

Geçtiğimiz günlerde tanıtılan bu enteresan modelin üretilmesi çok kolay olmamış. Öncelikle üretilecek modelin boyutuna uygun dev lego parçaları temin edilmiş ve sonrasında küçük bir lego modelden örneklenerek bu dev model oluşturulmuş. Porsche, geçmişte de benzer bir etkinlik yapmıştı ancak o zaman kullanılan lego da, ortaya çıkan model de küçük boyuttaydı.

Ortaya çıkan model gerçek 911 Turbo 3.0 kadar güzel görünmüyor ancak yapması oldukça eğlenceliye benziyor. Lego'nun, benzer şekilde ama küçük boyutlu modeller oluşturmanızı sağlayan Porsche setleri var. Araç dışında bazı ufak mekansal dekorlar ile birlikte satılan bu setleri, eğer arabalara ve modelleme yapmaya ilgiliyseniz deneyebilirsiniz.

911'in bu gerçek boyutlu modeli bir süre Porsche Müzesi'nde sergilendi. 19 Nisan'dan sonra da Porsche Tennis Grand Prix etkinliğinde sergilenmek üzere oraya taşındı ve 29 Nisan'a kadar da orada kalacak. Dönem dönem etkinliklerde gezecek olan modelin asıl yeri ise Porsche Müzesi olacak.