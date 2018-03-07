Porsche'nin Cenevre Otomobil Fuarı'nda ortaya çıkardığı sürprizi Mission E Cross Turismo, şirketin açıklamasına göre sadece 4 dakikalık şarj ile 100 kilometre katedebilecek.

Global pazarda otomotiv devleri arasında elektrikli otomobiller konusunda kıyasıya bir rekabet başlamışken, Volkswagen Grubu’nun bu alandaki amiral gemisi görevini dünyaca ünlü spor otomobili markası Porsche üstlenmiş durumda. Mission E ile Porsche’nin beygir gücü ve tork genetiğini elektrikli araçlara aktarmayı hedefleyen şirket, ayrıca batarya teknolojisi konusunda da rakiplerine göz dağı veriyor.

Kısa süre önce gerçekleştirdiği açıklamada Mission E ile 20 dakikalık şarjda %80 dolum sağlayacağını duyuran Porsche, Cenevre Otomobil Fuarı’nda sürpriz bir şekilde geleceğin station wagon aracı olarak gösterilen Mission E Cross Turismo’yu tanıtarak Mission E’nin farklı versiyonlarının geleceğini de duyurmuş oldu.

Tasarım

Alışık olduğumuz Porsche tasarımı üzerinde küçük değişiklikler gerçekleştiren Mission E Cross Turismo, ilk bakışta Alman mühendisliğinin gücünü yansıtıyor. 20 inçlik jantları ve gövde koruma parçalarıyla güçlü bir arazi performansının ipuçlarını veren araç, matrix LED aydınlatmaları ile de karizmasından ödün vermiyor.

Teknik Detaylar

Mission E’de olduğu gibi dört çekişli bir yapıya sahip olan Mission E Cross Turismo, 660 beygir gücündeki motoru ile 0’dan saatte 100 kilometrelik hıza 3.5 saniye gibi bir sürede çıkabiliyor. Maksimum hızı saatte 200 kilometre olan aracın bu hıza ulaşması ise sadece 12 saniye sürüyor.

Bu muhteşem performans değerlerine ulaşmak için alt yapısını geliştiren Porsche, tork iletim teknolojisinin yer aldığı çekiş sistemini, adaptif havalı süspansiyonları ve dinamik şasi kontrolünü birleştiriyor. 15 dakikalık şarj ile 400 kilometreye kadar mesafe katetmeyi mümkün kılan 800V‘luk bataryaya sahip olan araç, ayrıca 4 dakikalık şarj ile 100 kilometre mesafe giderek rakiplerini batarya konusunda geride bırakıyor.