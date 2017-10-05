Porsche'nin 2015'te duyurduğu elektrikli aracı ilk kez yollarda görüldü. Araç 2019'da satışa çıkacak.

Gelecekte benzinli araçların kullanılmayacağını gönül rahatlığı ile söyleyebiliriz. Tesla ile başlayarak tüm otomobil üreticilerinin geçmeye hazırlandığı elektrikli araç konseptine 2015’te katılan Porsche’nin elektrikli otomobili ilk kez canlı olarak görüntülendi.

Porsche Mission E ismiyle duyurulan otomobilin 2019’da yollara çıkması bekleniyor. İlk olarak Frankfurt Otomobil Fuarı’nda tanıtılan otomobil, ilk kez yollarda görüldü. Elektrikli araç konseptini spor arabaya çok iyi bir şekilde yamamayı başarmış Porsche, tasarım olarak dört kapılı Panamera modeline sadık kalmış gibi gözüküyor.

Porsche İcra Kurulu Başkanı Oliver Blume’ın yaptığı açıklamalara göre 2019’un sonuna doğru satışa sunulacak Mission E’nin tam fiyatı açıklanmadı, ancak fiyatının 80.000 Euro civarında olacağı düşünülüyor.

Performans olarak sahibini üzmeyecek Porsche Mission E, 100 km hıza yalnızca 3.5 saniyede çıkabiliyor. Tek bir bataryayla 530 km yol gitmesi beklenen arabanın, 15 dakika gibi kısa sürede pilinin %80’nini doldurması bekleniyor. Bu yeni hızlı şarj teknolojisinin Hitachi tarafından üretildiği belirtildi.

Peki, sizce elektrikli araçların ülkemizde yaygınlaşması için ne kadar zaman gerekiyor? Arabaların öncesinde şarj istasyonlarının konulması gerektiği bilinen bir gerçek. Umarım yerli araçlarda elektrikli arabalarla birlikte şarj istasyonlarına önem verilir de yeni teknolojinin gerisinde kalmayız.