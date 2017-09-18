%100 Elektrikli Porsche Mission E, 2019'da Satışa Çıkacak!

Tüm büyük otomobil üreticileri gibi Porsche de %100 elektrikle çalışan otomobiller üzerinde yıllardır çalışmalar yürütüyor. Görünüşe göre Alman otomobil devi çalışmalarında sona yaklaşmak üzere.

Alman spor araba üreticisi Porsche, Frankfurt Motor Show'da ilk tamamen elektrikli aracı olan Mission E’nin 2019 yılında piyasaya çıkacağını açıkladı. Mission E, Porsche Panamera’ya yakın bir fiyat ile satışa çıkacak. Aracın fiyatının 80 bin dolar civarında olması bekleniyor.

Mission E ilk olarak 2015 yılında ortaya çıkmıştı. Uzun yıllar süren araştırmaların ardından Car Magazine dergisi araç üretim ve nakliye öncesinde son geliştirme aşamasına girdiğini açıkladı. Dört kapılı, %100 elektrikle çalışan bir spor araba olan Mission E, Porsche’nin araç listesinde Panamera ile 911 arasında olacak.

Malesef Mission E’nin teknik özellikleri hakkında henüz net bir bilgi yok. Fakat aracın 600 beygirlik bir motora sahip olacağı ve Tesla Model S ile rekabet edeceği düşünülüyor. Dört çekişli Mission E’nin ‘0’dan 100 kilometreye 3.5 saniyede çıkacağı ve 250km/s maksimum hızı olacağı tahmin ediliyor. Ayrıca araç tek şarj ile 480 kilometre yol gidebilecek.