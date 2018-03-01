Porsche’nin elektrikli araç sorumlusu, 2019’da çıkacak canavar hakkında önemli açıklamalar yaptı.

Dünyanın en klas otomobil üreticilerinden biri olan Porsche, elektrikli otomobil pazarına bomba bir araçla giriyor. Şirketin ilk elektrikli aracı olacak Mission E, diğer şirketlerden şarj süreleri ile fark yaratacak. Yalnızca 15 dakikalık şarjla 400 kilometre yol gidecek araç, Alman mimarisini en etkili şekilde gösteriyor.

Lüks otomobil firması Porsche, Mission E’yi ilk olarak 2015 yılında duyurdu. Her şey doğru şekilde giderse de 2019’da piyasaya süreceğini açıklayan Porsche, aracın güçlü olmasının dışında uzun şarj süreleri ile de övgü toplamayı amaçlıyor.

Bu hafta, Alman otomobil üreticisinin elektrikli araç sorumlusu Stefan Wechbach, aracın şarj yetenekleri ve Tesla’ya rakip olma planları hakkında bir takım açıklamalar yaptı. Kaputun içi biraz farklı olsa da, bunun hala bir Porsche olduğunun altını çizen Wechbach, Porsche adını hakkıyla taşıyan tam elektrikli bir araç piyasaya süreceklerini duyurdu.

Elektrikli arabalarda, lüks araçların olmazsa olmazı olan seslerin yer almaması, bazı şirketlerin bunu yapay olarak yapmaya çalışmasını sağladı. Porsche’nin böyle bir çabaya girmeyeceğini ve elektrikli araçların bu durumunu kabul ettiklerini belirten Wechbach, Mission E’nin tamamlandığında 0’dan 100’e 3,5 saniyede çıkmasını beklediklerini açıkladı.

Batarya Canavarı

800 voltluk bir süper şarj cihazına sahip Porsche Mission E, 400 kilometre yol gidebilecek şarjı 15 dakikadan kısa sürede doldurabiliyor. Aracın bataryaları tam dolduğunda 480 kilometre yol yapılabiliyor, ancak batarya mimarisinden ötürü aracı genellikle full şarjda doldurmamanız öneriliyor. Tesla’ya rakip olmayı planlayan Porsche, bunu arabayla yapmasının yanında şarj istasyonlarıyla da yapmayı planlıyor. Amerika’da bulunan 189 Porsche bayisinde eklenecek şarj istasyonları, Tesla’nın istasyonlarına rakip olarak hizmet verecekler.

Audi, BMW Group, Daimler AG, Ford ve Porsche ortaklığında Avrupa şarj sistemi kurulmuştu. Bu anlaşma sonucunda 2020 yılına kadar karayollarına 400 şarj istasyonu yapılacak. Ülkemizde elektrikli arabalar için yeteri kadar şarj istasyonu yok, ancak Tesla gibi şirketlerin ülkemizde şarj istasyonları kurması planlanıyor.