Porsche'nin Yeni Hamlesi: Drone ile Yolcu Taşıma!

Otomobil firmaları arasında açık ara önde olan ve rağbet gören lüks otomobil firması, aynı rağbeti hava yolu şirketleri arasında da görmek için drone ile yolcu taşıma işine giriyor.

Dünyaca ünlü lüks spor otomobil firması Porsche, kendisinden hiç umulmadık bir işe girerek herkesi şaşırtıyor. Yeni hamlesi drone ile yolcu taşıma olan şirketin, bu alanda da rağbet görüp görmeyeceği ise şimdiden merak konusu.

Automobilwoche bu bağlamda, Porsche’nin drone yolcu uçakları üzerinde çalıştığını ve ilk tasarımın taslağını sergilemeye çok yakın olduklarını iddia etti. Bu iddiaya göre yapılacak olan drone yolcu uçakları için herhangi bir pilota da ihtiyaç duyulmayacak. Uçuş kontrolünün otomatik olacağı bu yeni nesil yolcu uçakları, şimdiden herkes için merak konusu oldu.

Porsche, konuyla ilgili henüz net bir açıklama yapmadı ancak Porsche Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Detlev von Platen, Zuffenhausen’deki Porsche tesisinden Stuttgart havalimanına gitmenin “en az yarım saat” sürdüğünü ancak drone yolcu uçakları ile “üç buçuk dakika” süreceğini belirtti. Platen'in bu söylemi ise kısa mesafeli yolcu uçakları (drone) iddialarının güçlenmesine neden oldu.

Lüks spor otomobil firması Porsche, otomobil sektöründe gösterdiği başarıyı, hava yolu şirketleri arasında da gösterecek ve yine adından söz ettirecek gibi duruyor. Zamandan büyük ölçüde tasarruf sağlayacak olan hava aracı drone, eminiz ki kısa sürede zengin kesimin ilgi odağı olacak. Peki siz Porsche’nin yeni girişimini nasıl buldunuz?