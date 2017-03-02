Porsche’tan Süper Lüks Aile Arabası: Panamera Sport Turismo

Porsche’un 2018 model olarak duyurduğu Panamera Sport Turismo Wagon, tam bir aile ve uzun yol tarzına rağmen Porshce’un dinamizmini taşıyor.

Lüks ve hızlı arabalar dediğimizde ilk aklımıza gelen otomobil markalarından biri olan Porshce, aile ve uzun yol konsepti ile 2018 model Panamera Sport Turismo Wagon’unu duyurdu. Alfa Romeo’nun iptal edilen Giulia Sport Wagon ve Volvo V90’ın rakibi olacak olan Panamera Sport Turismo Wagon, normal sedanlara göre daha fazla iç ve bagaj hacmi ile dikkat çekiyor.

Fiyatına gelecek olursak ana fiyat olarak 97.250 Dolar başlayacak olan temel modeli 330 beygir gücü üreten Turbo V6 motor kullanıyor. E isimli bir üst modeli ise 105.050 Dolar fiyata sahip iken çalar 2.9lt V6 çift turboya sahip olan hybrid modeli olacak. Ayrıca elektrik motoru bulunan ve toplam 462 bg güç üretecek S modelinin fiyatı ise 110.250 Dolar olarak belirlenmiş. En tepe modeli olan Turbo ise 550 beygir güç ve 4.0lt çift turbo V8 kullanıyor ve 155.050 Dolar satış fiyatına sahip.

Genel olarak baktığımızda Porsche’un gücü ve geniş iç hacmi ile rahatlık sunacak Panamera’nın Sport Turismo Wagon versiyonu, uzun yol ve çok çocuklu ailelerin dikkatini çekebilir. Hatta bir uzun yol ve aile arabası olmasına rağmen Porsche, Sport Turismo'nun 100km’ye 5 saniyede çıktığını belirtiyor.

Hibrit modeli 4,4 saniyede 100km’ye çıkabilirken turbo ise 3.4 saniye gibi oldukça kısa sürede hızlanabilecek.