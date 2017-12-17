Porsche Panamera'ya Akü Yetiştirilemiyor!

Akü üreticileri, Amerika'da 100.000 Dolarlık başlangıç fiyatıyla büyük ilgi gören Porsche Panamera 4 E-Hybrid'e akü yetiştirmekte büyük zorluk çekiyor.

Porsche şirket yetkililerinin Reuters haber ajansına yaptığı açıklamaya göre, son 12 aydır Dünya genelindeki üretim sayısını tam 2 katına çıkardığı belirtilen Porsche Panamera Hybrid için akü üreticileri, şirketin akü talebini karşılamakta zorluk çekiyorlar. Buna karşın şirket bu sene içerisinde 8.000 yeni Hybrid Sedan üretmeyi planlıyor.

Porsche planlamanın Leipzig Almanya'daki baş sorumlusu Gerd Rupp'a göre, şirket önümüzdeki dönemde ciddi bir tedarik sorunu yaşayabilir. Rupp, şirketin bu denli bir taleple karşılaşacağını düşünmediğini ve hazırlıksız yakalandığını itiraf etmiş.

Açık piyasa koşullarına ayak uydurmanın zorluklarından dem vuran Rupp, ön sipariş edilen Porsche Panamera'ların 2018 yılı içerisinde, planlanan teslim tarihlerinin 3-4 ay sarkabileceğini yönünde müşterilerine şimdiden uyarıda bulunmuş vaziyette...