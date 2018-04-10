Porsche'un ürettiği yeni aracı 919 Evo, bir turu F1 araçlarından çok daha hızlı bir şekilde tamamlıyor.

Porsche her ne kadar bu sene WEC yarışmasına katılmıyor olsa da, bu onları yeni canavarı olan 919 Evo'yu piyasaya sürmekten alıkoymadı. Porsche'un yeni canavarı, bir turu Formula 1 araçlarından ve önceki model olan 919 Hybrid'den çok daha hızlı şekilde tamamlıyor.

F1 Yarış pilotu Neel Jani, 7 kilometrelik bir turu ortalama 246 km/h hız ile tamamladı ve 358 km/h kadar yüksek hızlara ulaştı ve 919 Evo'nun sınırları zorlayan gücü sayesinde 2017 yılında Lewis Hamilton sıralama turlarında birinciliği kazandı.

Gücünü 720 beygirlik 2.0 litrelik içten yanmalı turbo motordan alan araç, F1 araçlarından çok daha güçlü donanıma sahip.

Yenilenen ön difüzör ve arka kanat ve yapılan diğer değişiklikler aracın yol tutuş kuvvetini arttırıyor. Ayrıca araçtan klima, silecek, bazı sensörler ve havalı kriko çıkarılarak, Formula 1 aracından çok daha iyi bir yol tutuşu ve daha yüksek hız sağlandı.

F1 Pilotu Neel Jani, "919 Evo'nun kavrama seviyesi benim için tamamen yeni bir boyut, daha önce kullandığım tüm araçlardan çok daha hızlı, bu kadarını hayal edemezdim." şeklinde bir açıklamada bulundu.