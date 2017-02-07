Portal'ı Gerçek Hayatta HoloLens İle Oynamak Nasıl Olurdu?

Dünyanın en popüler ve en sevilen oyun serilerinden olan Portal, HoloLens ile gerçek hayatta oynanabiliyor!

İlk olarak 9 Ekim 2007 tarihinde Valve tarafından geliştirilerek yayınlanan Portal, oldukça sevilmiş, bundan 4 sene sonra piyasaya sürülen Portal 2 ise çok daha iyi bir oyun olarak birçok ödüle dahi layık görülmüştü. Bulmaca seven herkesin kesinlikle seveceği muhteşem bir yapım olan Portal ve Portal 2’yi oynarken birçok kişi “Keşke böyle bir şey gerçek hayatta olsaydı, bir yerden başka bir yere anında giderdim” diye düşünmüştür. İşte tam da bu noktada HoloLens bu düşünceyi kısmen gerçekleştiriyor.

Microsoft tarafından geliştirilen ve artırılmış gerçeklik kaskı olan HoloLens, oyun deneyiminde oyunu yönlendirme ya da sanal gerçeklikteki gibi oyunun içinde olmak yerine oyunu gerçek hayata taşıyarak çok daha gerçekçi bir oyun deneyimi sunabiliyor.

KennyW isimli bir geliştiricinin Portal’ı HoloLens platformuna portlama işlemiyle gerçek hayatta oynanabilir hale gelen Portal, şu an için çözmeniz gereken bir bulmacaya sahip olmasa da videosunu izlemek bile heyecanlandırıyor. Ancak özellikle 2017 yılı sanal gerçekliğin yılı olacak gibi gözükse de artırılmış gerçeklik ile çok daha önemli ve iyi gelişmelerin bizi beklediğini görebiliyoruz.