Portekiz 2018 Mart Ayında Yenilenebilir Enerji Rekoru Kırdı

Portekiz Yenilenebilir Enerji Birliği (APREN) tarafından yayınlanan verilere göre, ülkenin 2018 Mart ayındaki yenilenebilir enerji üretimi, ülkenin aylık tüketimini de geçti.

Portekiz, 2018 Mart ayı içerisinde elektrik ihtiyacının tamamını yenilenebilir enerjiden karşılayarak adeta enerji rekoru kırdı. Ülkenin aylık yenilenebilir enerji tüketimi, Mart 2017’ye göre %9.7 oranında artarken, ülke enerji ihtiyacının (4.600 Gwh'ın üzerinde) aşılması için yeterli yenilenebilir enerji miktarı da (4.800 Gwh’ın üzerinde) üretildi. Bu bağlamda Portekiz, 11 Mart’ta talebin %143’ünü üreterek büyük bir aşama kaydetti.

Bu veriler, Portekiz’in elektrik sektöründe tarihsel bir kilometre taşı olmanın yanı sıra, yenilenebilir enerjinin Portekiz’in elektrik taleplerini %100 karşılayacak kadar güvenli ve uygulanabilir bir kaynak olduğunu ortaya koyuyor.

Diğer bir yandan Mart ayı, genellikle Kuzey Yarımküre'de yenilenebilir enerji kaynaklarında rekor kırmak için iyi bir zamandır. Dağlardaki karlar eriyerek, güçlü hidroelektrik koşullar yaratır ve bu sayede daha fazla güneş ışığı kullanılabilir hale gelir. Bunun yanı sıra, elektrik talebinin az olması ile birlikte kişilerin ısıtıcı ve klimalara olan ihtiyacı da azalır.

Portekizli iletim operatörüne (REN) göre, Ocak ve Mart ayları arasında ülke tarafından üretilen enerjinin %42.1’i hidro, %35.1’i rüzgarlardan gelmiştir. Doğal gaz, üretimin %10.7’sini, kömür %6.2’sini, Biyogaz %4.4’ünü karşılarken güneş %1’ini oluşturmuştur.

Bu başarı, elbette ki geleceğe dair de önemli bir örnek teşkil ediyor. Yakın gelecekte benzer rekorlarla sıklıkla karşılaşılacak olan Portekiz, 2040 yılına kadar yenilenebilir elektrik üretiminin, ekonomik ve ucuz bir biçimde karşılanacağını da öngörüyor. Peki siz konu ile ilgili olarak neler düşünüyorsunuz?