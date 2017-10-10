Orman Yangını Sırasında Nadir Görülen Bir Fenomen Kaydedildi

Portekiz’de yaklaşık bin itfaiyecinin söndürmeye çalıştığı devasa orman yangınları sırasında, spiral bir forma sahip olan ve çok nadir görülen bir fenomen kameralara takıldı.

Geçtiğimiz cumartesi günü, Portekiz’deki orman yangınları sırasında ‘ateş şeytanı’ adı verilen ve çok nadir görülen bir fenomene rastlanıldı. Bu fenomen, dönen bir hava ve kül çekirdeğinin birleşmesinden meydana geliyor ve görüntüsüyle sanki bir kasırgayı andırıyor. Ortaya çıkmasının sebebi ise orman yangının kendi rüzgarını kendisinin oluşturuyor olması.

Biraz daha açmak gerekirse ‘ateş şeytanı’, yoğun orman yangınlarının yaşandığı bölgede yangının yardımıyla oluşan hava yoğunluğunun bir kasırga gibi görünen girdaba dönüşmesiyle ortaya çıkıyor. Bunun nadir görünmesinin sebebi ise bu kadar devasa büyüklükte yangınların çok fazla meydana gelmemesi.

Portekiz, şu sıralar tarihinin en büyük orman yangınıyla mücadele etmekle meşgul. Sivil Savunma Örgütü, bu sene çıkan orman yangınlarının %90’ının ya kasıtlı olarak ya da yanlışlıkla fakat insanlar tarafından başlatıldığını açıkladı.