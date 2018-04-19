Amerika Birleşik Devletleri topraklarının ada çapında bir kararma geçirmesinden sadece bir gün sonra Porto Riko'da 1.1 milyondan fazla eve enerji verildi. Bu rakam ülkenin %70'ini oluşturuyor.

Bundan yaklaşık olarak 7 ay kadar önce meydana gelen Maria Kasırgası'ndan sonra bir türlü düzen tutturamayan Porto Riko, geçtiğimiz günlerde yaşadığı elektrik kesintisinin yaralarını sarmaya başladı. Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan ülkenin Elektrik Enerjisi Kurumu (PREPA) halihazırda elektriksiz kalan %30'luk bir kesime hizmet ulaştırmaya çalıştıklarını söyledi.

Son kesintiye bir ekskavatörün neden olduğu bildirilirken PREPA, son kazadan önce 24 ila 36 saat arasında tüm insanlara elektrik ulaştırmayı hedefliyordu. Zira, geçtiğimiz aylarda gerçekleşen son büyük kasırgadan bu yana 40.000'den fazla elektrik abonesi enerji alamadığını ifade ediyor.

Hatırlayacağınız üzere bundan 7 ay kadar önce büyük bir kasırgaya maruz kalan Porto Riko, yıkımın eşiğine gelmişti. Tesla gibi büyük şirketler ülkeye, yardım ve kendi ürünlerinin ücretsiz testi için yüzlerce Powerwall ve batarya göndermişti. Poto Riko o tarihten bu yana yaralarını sarmakla uğraşıyordu.