Kasırgadan Sonra Porto Riko'nun Uzaydan Görüntüsü

Maria Kasırgası'nın yerle bir ettiği ada ülkesi Porto Riko'dan Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapan astronot, üzerinden geçtiği memleketinin kasırganın ardından nasıl göründüğünü gösteren fotoğrafını çekerek paylaştı.

NASA astronotu Joe Acaba, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan anne ve babasının doğduğu Porto Riko adasını 12 Ekim'de çekerek paylaştı. Sosyal medyada fotoğrafın altına "Sonunda güzel Porto Riko adasını Uzay İstasyonu'ndan görme şansı yakaladım. İyi dileklerimiz toparlanma süresince onlarla." diye ekleyen Acaba, Maria Kasırgası'nın köklü zararlar verdiği ülkesine iyi dileklerini iletmiş oldu.

Maria Kasırgası'nın adayı yerle bir etmesinin ardından ülkenin tamamında elektrik santralleri devre dışı kaldı, altyapıların tamamı çöktü, afetzedeler evsiz kaldı ve ağaçlar köklerinden söküldü. Ülke ayrıca kasırganın ardından toplu bir şekilde sel felaketi de yaşadı ve ellerinde ne varsa kaybettiler. Adaya yardım için Alphabet ve Tesla gibi kuruluşlar harekete geçti ancak kesin olarak ne tür yardımlarda bulunuldu malesef belli değil.

Ailesi Porto Riko doğumlu olan astronot Joe Acaba, 2004 yılı astronot sınıfının bir üyesi olarak katıldı. Şuan uzay istasyonunda üçüncü görevini Sefer 53/54'te uçuş mühendisi olarak sürdürüyor.