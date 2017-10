Portre Modu Neden Sadece iPhone'un 'Plus' Modellerinde Var?

Apple, geçtiğimiz yıl ilk çift kameralı telefonu iPhone 7 Plus ile birlikte kullanıcıları portre modu ile de tanıştırmıştı. Bu mod çoğu kişi tarafından fazlasıyla sevildi ancak sadece Plus modellerinde bulunması can sıkıyordu. Peki portre modu neden sadece Plus modellerinde var?

Apple’ın işlemci konusunu kenara koyduğumuzda en güçlü donanıma sahip akıllı telefonları ürettiğini söyleyemeyiz. Buna karşın şirket, özellikle üst düzey yazılım optimizasyonları sayesinde en hızlı ve kararlı akıllı telefon deneyimlerinden birini sunuyor. Apple’ın yazılım konusundaki bu avantajı, iPhone’ların kameralarını da etkilemiştir. iPhone’lar geçtiğimiz yıla kadar rakiplerinden kağıt üstünde daha kötü kameralara sahip olmasına karşın, iOS kamera uygulamasının fotoğraflar üzerinde yazılımla gerçekleştirdiği düzeltmeler sayesinde kullanıcıların son derece canlı ve kaliteli fotoğraflar elde etmesini sağlıyordu, tabii iyi bir ışık varsa. iPhone 7 Plus ile birlikte Apple, ilk çift kameralı akıllı telefonunu tanıtmış oldu. iPhone 7 Plus ilk çift kameraya sahip akıllı telefon değildi hatta ilk arka plan bulanıklığı sunan akıllı telefon da değildi, ancak portre modu ile çekilen fotoğrafların kalitesi, iPhone 7 Plus’ı rakiplerinden fazlası ile ayırıyordu. Peki iPhone 7 Plus neden daha iyi arka plan bulanıklığı sağlıyordu? Çünkü rakiplerinin aksine arka plan bulanıklığını yazılım ile değil donanım ile sağlıyordu. Örneğin iPhone 7 Plus ilk piyasaya çıktığında en büyük rakiplerinden olan Google Pixel ve Samsung Galaxy S7 Edge tek kameraya sahipti. Bu nedenle arka plan bulanıklığını yazılım ile oluşturuyorlardı. Bu yöntemin işe yaramadığını ya da kötü fotoğraflar çektiğini söyleyemeyiz. Fakat kontrast değerinin düşük olduğu durumlarda yazılım arka planı nesneden ayırmakta zorlanıyordu ve arka planın bazı bölgeleri nesneye aitmiş gibi net kalabiliyordu. iPhone 7 Plus, arka plan bulanıklığını ikincil kamerası ile oluşturuyor. Birincil telefoto kamera, nesneye odaklanıyor ve en kaliteli görüntüyü oluşturmaya çalışıyor, ikincil geniş açılı kamera ise sahneyi 9 katmanlı bir şekilde haritalandırarak nesnenin arka plandan ayırılmasını sağlıyor. Katmanlar, nesneden uzaklığına göre bulanıklaştırılıyor. Küçük yazılım hataları da bu sayede yok oluyor. iPhone 7 Plus, piyasaya ilk çıktığında bunu donanım ile gerçekleştiren ilk akıllı telefondu. Fakat bugüne geldiğimizde ondan çok daha güçlü çift kamera özelliklerine sahip akıllı telefonlar bulmak mümkün. İlk rakip yeni kardeş iPhone 8 Plus. İkinci rakip hem düşük ışıkta hem de düşük kontrastta mükemmel sonuçlar çıkaran Galaxy Note 8. Ayrıca LG V30 da canavar gibi bir kamera ile geliyor. Tabi 3 Kasım’da satışa çıkacak iPhone X’u da unutmamalıyız. Dolayısı ile artık ‘portre modu’ istiyorsanız birçok farklı seçeneğe sahipsiniz. Elbette Google Pixel 2’nin kamerasına burada ayrı bir parantez açmamız gerekiyor, çünkü ‘lens bulanıklığı’ adında bir arka plan bulanıklığı modu olsa da bunu tek kamera ile gerçekleştiriyor. Yine de Google Pixel 2’nin DxOmark’da en iyi kameraya sahip akıllı telefon olduğunu hatırlatmakta fayda var. İster portre modu ister canlı odaklama ister lens bulanıklığı diyin, artık DSLR kalitesine yakın fotoğraflar çekmek için pek çok akıllı telefon seçeneği bulunuyor. Bunlardan hangisinin daha kaliteli ve canlı fotoğraflar çektiği ise daima tartışılacak bir konu.

Kaynak : http://www.businessinsider.com/apple-iphone-portrait-mode-explained-2017-10/#that-depth-map-created-by-the-wide-angle-lens-is-crucial-to-the-end-result-because-it-helps-apples-image-signal-processor-figure-out-what-should-be-sharp-and-what-should-be-blurr

3 1 0 0 0