Portre Modu Samsung Galaxy S8'e Geliyor!

Samsung'un hala oldukça popüler ve geçerli amiral gemisi Galaxy S8, çift kameraya sahip değil ancak firma bu efekti cihazına bir sonraki güncellemeyle eklemeyi planlıyor.

Bir sonraki güncellemeyle gelmesi beklenen özellik, çift kameralı akıllı telefonların sahip olduğu arka planı bulanıklaştıran portre efektini Samsung Galaxy S8'e ve S8 Plus'a ekleyecek.

Bir kullanıcının Samsung destek ekibine gönderdiği e-postanın cevabından ortaya çıkan bilgiye göre Samsung, bu özelliği sonraki güncellemeyle birlikte gönderebilir. Kullanıcı e-postasında bahsettiğimiz türde bir özelliğin olmasının güzel olacağını ve eklenip eklenmeyeceğini soruyor. Destek ekibinden gelen cevap ise "durum hakkında bilgimiz yok ancak bir sonraki güncellemeyle portre modunu almanızı umuyoruz" şeklinde oldu.

Samsung'un S8 serisi iki amiral gemisi de bildiğiniz üzere Note 8'de yer alan ikincil kameraya sahip değil ancak arka plan bulanıklaştırma efekti, 2013 yıllarında bile Sony Xperia cihazlarında görülüyordu ve bu cihazlar tek kameraya sahipti. Bunun yanında güncel cihazlar olan Pixel 2'ler de aynı şekilde tek kameraya sahip ve aynı efekti kullanabiliyorlar. Samsung'un bu güncellemeyi ne zaman göndereceği belirsiz fakat gelirse S8 ve S8+ kullanıcıları bu durumdan bir hayli memnun olacaklardır.