Mükemmel Portre Modu Fotoğraf İçin Google'dan Tüyolar

Arka planı bulanıklaştırma anlamına gelen 'Bokeh' etkisinin kullanıldığı 'portre modu' çekimler için Google'dan bir kaç küçük tavsiye.

Bugünlerde portre modu olmayan birinci sınıf bir telefona denk gelmek zor. Bilmeyenler için söyleyelim; portre modu, fotoğrafın öznesini ön planda tutarak, arka plana doğru bulanıklaşan bir kamera özelliğidir. Buna fotoğrafçılıkta ‘bokeh’ deniyor. Söz konusu özellik, akıllı telefonda çekilmiş fotoğrafların yüksek kalitede DSLR ile çekilmiş gibi görünmelerini sağlıyor.

iPhone X’da olduğu gibi iPhone 7 Plus ve 8 Plus’ da bu özelliğe sahipler. Yeni Google Pixel 2’ de her iki modelinde bu özelliği bünyesinde barındırıyorlar. Ha keza Galaxy Note 8, OnePlus 5 ve Essential Phone’ da öyle.

Özellik daha çok sezgisel olmakla birlikte, kamerayı çekeceğiniz şeye yöneltmenin ötesinde daha iyi çekimler yapmak için yapılabilecek başka şeyler de var mutlaka. Bu noktada Google’ın muhteşem portre modu fotoğraflar çekmeyi sağlamak için hazırladığı kılavuz da, oldukça faydalı. Bu kılavuz daha çok Pixel 2 kullanıcılarının işine yarıyor gibi görünse de, aynı zamanda diğer akıllı telefon kameraları için de işe yarayacak ip uçları ve püf noktalarını barındırıyor.

İşte bunlardan bazılarını aşağıda listeledik.

Yüksek ışığı yakalayın

Bir çok durumda portre modunda düşük ışıkta çekim yapamazsınız. Bu nedenle pek bir alternatifiniz yoktur. O yüzden iyi ışıklandırılmış ortamları yakalamaya gayret edin.

Yukarıdaki fotoğrafta görüleceği üzere parlak ve doğal ışık, hoş bir portre modu fotoğrafı çekme işini çocuk oyuncağına dönüştürüyor. Resimdeki kadının yüzü gölge altında kalmış olsa bile kamera arka planı kolayca bulanıklaştırıyor çünkü bunu yapmak için yeterli ışık mevcut. Netice olarak ortaya çıkan fotoğraf pürüzsüz, parlak ve canlı oluyor.

Özneyi odağa almaya özen gösterin

Eğer çekeceğiniz özne net olmazsa, bu durum portre modunu anlamsız kılar.

Nesneyi odağa yerleştirmek için fotoğrafın en net şekilde görüleceği yere dokunun ekranda.

iPhone 8 ve iPhone X gibi portre modunun ‘canlı’ versiyonu bulunan telefonlarda kameranın nereye odaklandığını gerçek zamanlı olarak görebilirsiniz. Fakat Pixel 2’de olduğu gibi yazılımla çalışan portre modunda bu mümkün değildir.

Arka plana çok fazla yakın durmayın

Bu ipucu arka kamera ile çekilen selfiler ve fotoğraflarda işe yarar.

Fotoğraftaki kız, duvardan ve telefon kulübesinden biraz uzakta duruyor. Bunu soldaki resme bakarak anlamak pek kolay değil ama sağdaki bulanıklaştırılmış fotoğrafa baktığınızda daha rahat fark edebiliyorsunuz. Böylece, arka planın ne denli güzel şekilde bulanıklaşabileceğini görmüş oluyoruz.

Portre modu, kamera ve telefon yazılımının ön plan ile arka plan arasındaki farkı kolayca anlayabildiği durumlarda en iyi şekilde çalışır. Bu iki faktör birbirine çok yakın ya da benzerse, portre modu da çalışmaz.

Genel olarak söylemek gerekirse, arka plandaki nesnelerden bir iki metre uzakta durmak, en iyisi.

Özneye yaklaşın ama çok da değil

Portre modu, özne ile aranızda biraz mesafe bıraktığınız zamanlarda en güzel şekilde çalışır. Fakat 50 cm’den fazla yaklaşılmaması tavsiye edilir.

Ama aynı zamanda çok da uzakta olmamalısınız. Eğer özneden çok uzakta durursanız, arka planı istenildiği şekilde bulanıklaştırılmış bir fotoğraftan çok, sıradan görünümlü bir fotoğraf elde edersiniz. Portre modu zoom yapmaya izin vermediği için özneye fiziksel olarak yaklaşmanız gerekir.

Aklınızda bulundurmanız gereken birkaç küçük şey

Her ne kadar olmazsa olmaz sınıfından değillerse de, Google aşağıdaki faktörleri de göz önünde bulundurmanızı tavsiye ediyor:

Nesnenin ön planda olduğuna emin olun: Portre modu, fotoğrafınızdaki nesnenin önünü kapatan bir şey olmadığı durumlarda en iyi şekilde iş görür. Eğer çekim alanında bir şeyler varsa, kamera, öndeki her şeyi odakta tutmaya çalışacak, dolayısı ile de fotoğrafın küçük bir bölümünü bulanıklaştıracaktır.

Üçüncüler kuralını kullanın. Bu, klasik bir fotoğrafçılık tüyosudur. Ama, akıllı telefonda da işe yarar. Özneyi çerçevenin merkezine, kare biçiminde yerleştirmektense, kameranıza kılavuz çizgilerin olduğu bir kopya kağıdı koyun ve özneyi, parmaklık çizgilerinden ikisinin kesiştiği yere yerleştirin.

Daha fazla tüyo almak isteyenler Google’ın konuyla ilgili blog yazısına göz atabilirler.