OnePlus 6T, Üstüne Tahminler ve Beklentiler Neler?

OnePlus 6'nın amiral gemileri karşısında oldukça başarılı bir performansa sahip olmasının ardından gözler serinin T sürümü olan OnePlus6T'ye çevrildi. Cihaza dair beklentiler bir hayli yüksek.

Bildiğiniz üzere artık akıllı telefon piyasasının yeni trendi uygun fiyatının yanında üstün özellikleri ile dev telefon şirketlerine kafa tutan ve amiral gemilerine meydan okuyan cihazlar üzerine kurulu. Söz konusu amiral gemilerine meydan okumak olduğunda ise bugüne kadar oldukça başarılı cihazlar piyasaya süren OnePlus’ın yeni gizli silahı gündemi bir hayli meşgul ediyor. OnePlus 6T adlı cihaz hakkında henüz detaylı bilgilere erişmek mümkün olmasa da akıllı telefon sektörüne gönül vermiş birçok uzman bu cihazdan beklentilerini kamuoyu ile paylaşıyor. Bu yazımızda birçok piyasaya takipçisinin gerçekçi tahminlerini sizler için derliyoruz.

Ne Zaman Çıkacak, Fiyatı Ne Kadar?

Geçmiş serilerden yola çıkarak oluşturulan tahminler, cihazın 2018 Kasım ayı itibariyle raflarda yerini alacağını işaret ediyor. Bir önceki cihaz olan OnePlus 6’nın 529 dolar’dan satıldığı düşünüldüğünde taban fiyatın en az 530 dolar civarında seyredeceğini düşünmek mümkün. 530 - 570 dolar arası bir fiyat etiketi ile karşılaşmak bir hayli olası.

Haberler ve Söylentiler

One Plus 6 üstünden değerlendirildiğinde minimum 6GB RAM’e sahip olacağı söylenen OnePlus 6T’nin 8GB’lık versiyonu da pek tabii sunulacak. Cihazın Qualcom Snapdragon yonga seti ile sunulacağı ise neredeyse kesin bir bilgi. Ekran çözünürlüğü anlamında tahminler QHD ya da daha üstü bir teknolojiyi işaret ediyor. İddialar nezdinde en ilginç olanı ise cihazın birçok özelliğinin Oppo R17’yle paralellik göstereceği üzerine. Bu arada Oppo ve OnePlus’ın aynı üretici firma çatısı altında olduğunu belirtmek gerekiyor. Ancak tasarım bazında cihazın Oppo’dan görmeye alışık olduğumuz çentikli tasarıma sahip olmayacağı öngörülüyor.

Beklentiler

Son dönemde ciddi bir problem haline gelen jak kulaklık girişi bulunmayan akıllı telefonlar, bir sorun haline geliyor. OnePlus 6T’nin bu tür bir dayatmaya girmeyeceği tahmin ediliyor. Diğer bir yandan mobil cihazlarda müzik dinlemek her ne kadar kulaklık odaklı bir eylem olsa da stereo hoparlör sistemlerinin de önemli farklar yarattığını söylemek gerekiyor. Bu bakış açısı ile cihaz daha başarılı bir hoparlör sistemi inşa etmeli.

Bir önceki maddede de bahsedildiği üzere çentikli tasarımın etkinliği kaybetmeye başladığı bu dönemde OnePlus 6T’nin çentiksiz ama ince çerçeveli bir tasarım ile öne çıkması gerektiği düşünülüyor. OnePlus 6’nın kablosuz şarjı desteklemediği düşünüldüğünde ekstra bir özellik olarak kablosuz şarj destekleyen bir OnePlus 6T ilgiyi üstüne çekecektir. Parmak izi okuyucu anlamında ekrana gömülü parmak izi okuyucu beklentisinde bulunan yorumcular, standartlaşmış çift kamera sistemine ek olarak ekrana gömülü bir parmak izi okuyucunun cihaza yönelik talebi arttıracağını düşünüyor.