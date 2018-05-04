Power Rangers, 90'lar Ekibiyle Geri Dönüyor!

80 gençliği tarafından hatta sonraki nesillerce de tutkuyla izlenen Power Rangers, Hasbro'nun yapımını üstlendiği yeni bir projeyle geri dönüyor.

Bu hafta efsane dizi Power Rangers hakkında bazı yeni haberler duyuruldu. 93 yılında Mighty Morphin Power Rangers'da mavi Ranger olarak rol alan ve şu anda yapımcı olarak çalışan David Yost, filminde orijinal yıldızların rol alacağı yeni bir projeyle geliyor.

2 Mayıs 2018 tarihinde, Twitter kullanıcısı @antmaurizio, 93 ve 94 yıllarında yayınlanan orijinal Mighty Morphin Power Rangers'ın yeniden çekilip çekilmeyeceğini Hasbro adlı şirkete sordu. Ve tweet'inde filmin tüm yıldızlarını etiketledi.

David Yost ve Hasbro, eski hayranları tekrar bir araya getirmek için bunu bir fırsat olarak gördü. Geçen yıl Saban adlı yapım şirketinden çıkan Power Rangers büyük bir hayal kırıklığı yaratmıştı. Ancak 90'lı yılların enerjisini tekrar yaşatmak için eski jenerasyon ekibini toplamak, film adına gerçekten umut verici.

Hasbro, TV şovu olarak işi ciddileştirecek gibi gözüküyor. Gişe rekorları kıran Transformers'ın karakteri olan Bumblebee'nin filmini bu yıl beyaz perdede Hasbro eşliğinde göreceğiz. Power Rangers'ın nasıl bir Hasbro evreninde geçeceği ise henüz bilinmiyor. Ancak gözümüzde Autobotlar arasındaki Megazord'lar şimdiden canlandı bile. Nostalji yapmak ve film için gaza gelmek istiyorsanız yukarıdaki müziği dinleyebilirsiniz.