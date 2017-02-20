Power Rangers Filmi İçin Üçüncü Fragman Yayınlandı

Geçtiğimiz günlerde mart ayında gösterime girecek olan yeni Power Rangers filmi için yeni bir fragman paylaşıldı.

Birkaç gün önce Lionsgate, önümüzdeki ay gösterime girecek olan Power Rangers filmi için yeni bir fragman yayınladı. Film için şimdiye kadar yayınlanan üçüncü fragman olma özelliği taşıyan bu fragman, geçtiğimiz ay yayınlanan ikinci fragmanda yer alan birçok sahnenin yanı sıra, yeni sahneler de yer alıyor. Ayrıca Elizabeth Banks’in canlandırdığı Rita Repulsa karakterini bu fragmanda yeniden görüyoruz.

Filmde Power Ranger rollerini Dacre Montgomery, Naomi Scott, RJ Cyler, Becky G, and Ludi Lin canlandırıyor. Zordon rolünde Bryan Cranston yer alırken minik robot Alpha 5’i de Bill Hader seslendiriyor. 24 Mart’ta vizyona girecek olan Power Rangers filmi, başarılı olursa seri yedi filme kadar uzayabilir.