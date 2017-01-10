Powerbank’i Parça Tesirli Bomba Gibi Patlayan Bir Vatandaş, Ölümden Döndü!

Uşak’ta yaşayan Ethem Akgün isimli bir vatandaş, dolması için prize taktığı taşınabilir bataryanın patlaması sonucu çok ağır yaralandı.

Uşak’ın merkez bölgesindeki Kayaağıl bölgesinde yaşayan Ethem Akgün’ün geçtiğimiz cuma günü şarj etmek için prize taktığı taşınabilir batarya, takma işleminden 5 saniye sonra büyük bir gürültüyle patladı. Yüzlerce parçaya ayrılan taşınabilir bataryanın bazı parçaları ise Akgün’ün vücuduna isabet etti. 3 milimetre boyundaki bir parçanın kalbine isabet etmesiyle birlikte yakınları tarafından hastaneye götürülen Akgün, girdiği ameliyattan sonra 3 gün boyunca yoğun bakımda kaldı.

2 hafta önce 35 TL’ye ‘Çin malı’ taşınabilir batarya aldığını söyleyen Akgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Şarj deposunu doldurmak için fişe takmıştım. Bomba gibi patladı, evin camları dahi kırıldı. Vücudumun üst bölümünde yüzlerce yara oluştu. Güç kaynağının olduğu yere yaklaşık bir metre uzaklıktaydım. Patlama olduktan sonra her tarafımdan kanlar aktığını gördüm. Sonra bayılmışım, hatırlamıyorum. Gözümü açtığımda hastanedeydim. Aldığım ürünün faturası, fişi yok. Ucuz olduğu için tercih etmiştim. Hiçbir parçası kalmadı. Kimden şikayetçi olacağımı bilmiyorum."

Akgün’ün kaldırıldığı Uşak Devlet Hastanesi Kalp Damar Cerrahi Servisi doktorlarından Murat Yanar, Akgün’ün kalbinin ön duvarına saplanan parçayı ancak açık ameliyatla çıkarabildiklerini söyleyerek: “Vücudunda halen çok sayıda parça var. Taşınabilir güç kaynağının patlamasıyla parçalar adeta şarapnel gibi vücuda saplanmış. İlk kez böyle bir olayla karşılaşıyorum" açıklamasında bulundu.