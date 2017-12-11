Suudi Arabistan’a 35 Yıl Sonra Sinema Salonları Açılıyor

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın ılımlı İslam açıklamasıyla birlikte pek çok yenilik geliyor. En büyük yeniliklerden biri de sinema salonlarının açılacak olması oldu.

Suudi Arabistan, çok uzun yıllar boyunca katı islami şartlara göre yönetildi. Bu şartlar sonucunda ülkede “eğlence” aracı olarak gösterilen pek çok şey yasak durumdaydı. Bu yasaklardan birisi olan “sinema” yasağı, 35 yıldan fazla bir sürenin ardından kaldırılıyor.

Kısa süre önce kadınlara yeniden araba kullanma hakkını veren Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammen bin Selman, başlattığı ılımlı İslam doğrultusunda “Sosyal reformlar” gerçekleştirmeye devam ediyor.

Suudi Arabistan Kültür ve Enformasyon Bakanlığı tarafından duyurulan açıklamaya göre ülkede sinema salonları 2018 başında faaliyet göstermeye başlayacak. 35 yıldan beri hiçbir şekilde ticari firmaların sinema salonu açmasına izin vermeyen ülke, 2018 ile birlikte bir an önce pek çok firmaya lisans vereceğini duyurdu.

Açıklama yapan Kültür ve Enformasyon Bakanı Awwad Alawwad, “Bu olay, kültür ekonomisinin gelişiminde bir doruk noktası. Sinemaları açmak, ekonomik büyüme ve ekonomik çeşitlilikte katalizör görevi görecek” dedi. Sektörün ortaya çıkması ile birlikte yaklaşık 30.000 işçi için yeni iş alanlarının ortaya çıkacağı ve ülke ekonomisine yıllık 24 milyar dolar katkı yapacağını duyurdu.

Veliaht Prensin “ılımlı İslam’a geçiyoruz” açıklamasının ardından ülkede yıllardan beri kabul gören pek çok alanda değişiklikler yapılıyor. Bu alanda en dikkat çekici olay, Haziran 2018’de kadınlara araba kullanma hakkının verilecek olması oldu.

Suudi Arabistan’ın yönetim biçimi ve yasakları düşünüldüğünde, ülkede değişmesi gereken daha çok fazla şey olduğunu görüyoruz. Özellikle, kadınların her alanda daha fazla hak sahibi olması, en büyük temennimiz arasında yer alıyor.