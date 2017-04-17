Prese Koyulan Furby’nin Her Geçen Saniye Bir Acayip Görünüme Kavuştuğu İlginç Videosu

YouTube’un ünlü kanallarından Hydraulic Press, bu sefer içlerinde ünlü elektronik robot oyuncağı Furby’nin de yer aldığı ilgi çekici bir video yayınladı.

Birçok kişinin denemeye cesaret edemeyeceği şekilde ürünleri prese koyup tabaka haline gelecek kadar sıkıştıran ve bunu YouTube üzerinden paylaşan Hydraulic Press, içlerinde ünlü elektronik robot oyuncak Furby’nin de yer aldığı yeni bir video daha yayınladı.

Furby dışında bir blok logonun da ezildiği videoda benim dikkatimi çeken ve muhtemelen sizin de ilgiyle izleyeceğiniz kısım, Furby’nin prese koyulduğu andan sonraki yavaş çekimlerde değişik mimik hareketleri olacak. Sanki son dakikalarını gülerek geçirmek istermiş gibi bir hale bürünen Furby’nin sonu elbette tahmin ettiğiniz şekilde oluyor.

Videoyu sadece üzerinde durduğum kısım için bile izlemenizi tavsiye ederim, hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.