Prey, Steam’de 89TL’den 219TL’ye Zamlandı!

Yılın en ilginç oyunlarından biri olarak gösterilen ve merakla beklenen Prey, çıkış tarihi açıklanmasıyla Steam fiyatını güncelledi.

2017 ile beraber piyasaya çıkacak olan ve fragmanlarıyla bir hayli merak uyandıran Prey, bildiğiniz gibi Arkane Studios tarafından geliştirildi ve Bethesda Softworks tarafından dağıtımı yapılacak.

Yapılan resmi açıklamayla 5 Mayıs 2017’de piyasaya çıkacağı açıklanan oyunun ön sipariş fiyatları da belli olurken Steam’de hali hazırda 89TL’ye ön siparişe açılmışken tıpkı Mafia 3’te olduğu gibi fiyatı zamlanarak 219TL oldu.

Xbox One için 260TL, PlayStation 4 için ise 209TL fiyata sahip olan Prey, ön sipariş ile satın alınması halinde Margrave pompalısı ile beraber birçok ekstrasını da sunacak.