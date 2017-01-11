Prison Break'in Yeni Sezon Tarihi Açıklandı!

Michael Scofield ve abisi Lincoln Burrows'un yaşadığı Büyük Kaçış'ın yeni sezon tarihi resmen açıklandı.

2005 yılında FOX kanalında yayınlanmaya başlayan ve 4 sezon boyunca heyecanını yitirmeyen Prison Break, muhteşem bir final ile son bulmuştu. Daha sonra Star TV'de Türkçe dublajlı ve Büyük Kaçış adıyla yayınlanan Prison Break, 4 sezon boyunca Michael Scofield'ın muhteşem zekası ve abisi Lincoln Burrows'un azmiyle geçen bölümlerin ardından final yapmıştı.

Ancak geçtiğimiz sene resmen açıklanan geri dönüşün ardından 2017 ilkbaharında şeklinde açıklanan yeni sezon tarihi artık resmileşti. FOX'tan gelen açıklamaya göre 4 Nisan 2017'de yeni sezonuyla merhaba diyecek olan Prison Break'in finaline nasıl bir bağlama yapılacağı ise merak konusu.

Yeni sezonda Michael Scofield, Lincoln Burrows, Sara Tancredi, Sucre, T-Bag, C-Note ve Paul Kellerman karakterleri devam edecekken, aynı zamanda Augustus Prew'in canlandıracağı Whip, Rick Yune'un canlandıracağı Ja, Inbar Lavi'nin canlandıracağı Sheba ve Mark Feuerstein tarafından oynanacak Jacob Anton Ness karakterleri diziye dahil olacak.

Yukarıda daha önce yayınlanan fragmanını izleyerek yeni heyecana alışabilir, 4 Nisan 2017 için de takvimlerinizi şimdiden ayarlayabilirsiniz.