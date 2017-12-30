'Prison Break' Uyarlamasında Kıvanç Tatlıtuğ Oynayacak!

Bir zamanların çok izlenen dizisi Prison Break'in yerli versiyonu için Kıvan Tatlıtuğ'un başrol oyuncusu olarak kameraların karşısına geçeceği iddia edildi.

Ali Eyüboğlu'nun bugün Milliyet'teki köşesinde öne sürdüğü bilgilere göre Ay yapım tarafından prodüksiyonu gerçekleştirilecek olan Prison Break uyarlamasında Kıvanç Tatlıtuğ başrol oynayacak. Eyuboğlu, daha önce "Hadi Be Oğlum" çekimlerinde Kıvanç Tatlıtuğ ile gerçekleştirdiği sohbet sırasında, Tatlıtuğ'un Ay Yapım ile el sıkıştığını ve senaryo okumalarına başladığını açıklamıştı.

Ali Eyuboğlu köşe yazısında ise Tatlıtuğ'un anlaştığı senaryonun hangi film olduğuna dair bir haber geldi. Eyuboğlu'nun bildirdiğine göre ünlü dizi Prison Break'i uyarlamak için harekete geçen Ay Yapım, ve FOX Türkiye ile bir görüşme gerçekleştirdi. Ay Yapım ve Kıvanç Tatlıtuğ, FOX’la prensipte anlaşıp el sıkıştılar ve iş sözleşmenin imzalanmasına kaldı.

Eyüboğlu yazısını şöyle sürdürdü: Ancak Tatlıtuğ gibi bir ismi FOX’a kaptırmak istemeyen kanallar oyuncuya, son anda reddedemeyeceği kadar para, kaçırmak istemeyeceği kadar cazip bir proje sunarsa veya FOX Türkiye ile Ay Yapım arasında sorun çıkarsa ‘Prison Break’in Türkiye adaptasyonu tarih olur. Çünkü ‘Prison Break’ın hakları diziyi Amerika’da yayınlayan FOX News Corporation’da… Aksi halde sonbaharda başlayacak yeni yayın döneminde Kıvanç Tatlıtuğ, ‘Prison Break’le FOX’un yeni starı olur.