Team Secret 13 Yaşındaki Oyuncuyu Kadrosuna Kattı

13 yaşındaki Kyle "Mongraal" Jackson Team Secret’in Avrupa Fortnite takımı kadrosuna katıldı.

Diğer alanlardan farklı olarak oyunlarda çok küçük yaşta çocuklar yıldızlaşabiliyor. Aslına bakıldığında bu durum oldukça doğal, çünkü küçük yaştaki kişiler yaşlılara oranla daha hızlı odaklanıyorlar ve daha iyi reflekslere sahipler. 13 yaşındaki Kyle "Mongraal" Jackson büyük bir başarı göstererek en genç e-spor oyuncularından biri oldu.

Team Secret’in Avrupa Fortnite takımıyla anlaşmaya vararak pro gaming kariyerini başlatan başarılı genç, daha şimdiden en yetenekli İngiliz oyuncu olarak tanıtıldı. Mongraal’ın takım arkadaşları kendisiyle kıyaslandığında çok daha büyük. Ancak Team Secret’in en yaşlı oyuncusunun 21 olduğu düşünüldüğünde, genel olarak genç bir kadroya sahip olduğunu söyleyebiliriz.

Team Secret’in CEO'su John Yao ESPN'e verdiği demeçte, “Ekip bana söyleyene kadar Kyle "Mongraal" Jackson’ın 13 yaşında olduğuna dair hiçbir fikrim yoktu. Çünkü yeni oyuncumuz videolarında ve karşı karşıya olduğumuz zamanki davranışlarında oldukça olgun davranışlar sergiliyor.” dedi. Yaşı nedeniyle ilgi odağı haline gelen genç oyuncu umarız e-spor kariyerini uzun yıllar sürdürür.