Prof. Dr. Celal Şengör: Elon Musk’ın Adını Hiç Duymadım

YouTube için hazırlanan özel bir programda kendisine sorulan soruları yanıtlayan Prof. Dr. Celal Şengör, Elon Musk’ın adını hiç duymadığını söyledi.

İstanbul Teknik Üniversitesi, jeoloji mühendisliği bölümünde profesör unvanıyla görev yapan ve sık sık televizyon programlarında da gördüğümüz Prof. Dr. Celal Şengör, YouTube’a özel olarak hazırlanan bir programda kendisine sorulan soruları yanıtladı.

Bir katılımcının "Son zamanlarda biraz magazinsel olsa da Elon Musk ve projeleri hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusuna cevap veren Prof. Dr. Şengör, "Hiçbir şey. Ben bu adamın adını sizden duyuyorum. Kim bu adam ya? Hiç haberim yok." şeklinde cevap verdi.

Prof. Şengör’ün verdiği cevap üzerine sunucunun “Mucit olarak geçiyor” şeklinde hatırlatmasından sonra konuşmasına devam eden profesör, "Bilmiyorum, ben ilgilenmiyorum. Ben gazete okumam, televizyon seyretmem. Bu adamı başka türlü bilme imkanım yok. Hakikaten hiç duymadım" dedi.

Branşı olmasa da ve her ne kadar haberlere ilgisi olmasa da Prof. Şengör’ün günümüzün teknoloji alanından en popüler isimlerden bir tanesini tanımaması, en azından bir yerde ismini bile görmüş olmaması çok ilginç geldi bana. Sizin düşünceniz nedir?

Bu arada dilerseniz söz konusu programı aşağıdan izleyebilirsiniz.