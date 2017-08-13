Profesyonel Bir Fotoğrafçı Olmanızı Sağlayacak 7 Taktik!

Kamerayı almanıza rağmen başarılı fotoğraflar yakalayamıyorsanız bu taktikleri ve eğitimlerde öğrendiklerinizi yerine getirerek profesyonel bir fotoğrafçı olaiblirsiniz.

Kendinize bir fotoğraf makinesi aldınız, ancak buna rağmen kaliteli fotoğraflar çekemiyorsunuz. Gerek ışık gerekse de başka etkenlerden dolayı profesyonel fotoğrafçıların çektiği gibi fotoğraflar çıkmıyor. Eğer gerçek bir profesyonel fotoğrafçı olmak istiyorsanız tam değeri 2,365 dolar olan çevrimiçi Profesyonel Fotoğrafçılık Öğrenme Paketine yalnızca 19,50 dolar karşılığında sahip olabilirsiniz. Toplamda 11 eşşiz eserin bulunduğu paketi satın alabilir veya aşağıda verdiğimiz başlıkları internette arayarak kendiniz birşeyler öğrenmeye çalışabilirsiniz. 19,50 dolar karşılığında satın alacağınız pakette dünyaca ünlü fotoğrafçılardan uzman fotoğrafçı olmanın sırlarını öğrenebileceksiniz.

Bugün sizlere profesyonel fotoğrafçı olmanız için uğrunda çalışmanız gereken 7 yöntemden bahsedeceğiz. Gerek internet gerekse de kitaplardan bu adımları çözmeli ve fotoğraflarını bu şekilde çekmelisiniz. Yine belirtelim, yukarıda belirttiğimiz ve yalnızca 4 gün sürecek indirimli paket bu adım için en büyük yardımcınız olacaktır.

Manuel Çekim ve Düzenlemenin Temelini Öğrenin

Otomatik çekim çoğu yerde sizi kurtarsa da asla profesyonel fotoğrafçının yapabildiklerini yapamaz. Bu yüzden kameranızın manuel çekimini öğrenmelisiniz. Ders videoları izleyerek manuel çekimlerde ne yapmanız gerektiğini öğrenebilirsiniz.

Mükemmel Çekimi Nasıl Oluştururum?

İster iç mekan ister dış mekanda çekim yapıyor olun; mükemmel çekim yapmanın en doğru adımı çekmek istediğiniz fotoğraflara uygun kamera ve merceği kullanmaktır. Bu yüzden bütçenizin kısıtlı olduğunu düşünerek kendinize en uygun kamerayı seçmek için daha çok çaba sarf etmenizi öneriyoruz. Sonrasında mükemmel çekim için gerekli kadraj oranlarını, altın oranı ve diğer yöntemleri öğrenebilirsiniz.

Profesyonel Doğa Fotoğrafçısı Nasıl Olunur?

Doğa fotoğrafçılığı bir hobinin ötesinde gerçek bir sanattır. Bu sanatı bir kariyer haline çevirebilir ve birbirinden eşsiz fotoğraflar yakalayabilirsiniz. Bunun için ışık bilgileri gibi gerekli bilgilere sahip olmanız gerekiyor. İnternette “Doğa Fotoğrafçılığı” ile ilgili araştırmalar yapabilir ve bu şekilde kendini eğiten usta fotoğrafçıları takip edebilirsiniz.

Siyah Beyaz Fotoğrafta Nasıl Ustalaşırım?

Dijital bir görüntüyü siyah beyaz görüntüye dönüştürmenin birden fazla yolu var. Bu yolları araştırarak öğrenmeli ve her zamanki gibi ışığı soyut bir şeyden çok somut bir madde olarak görmeye başlamalısınız. Fotoğrafınızın ana konusu her zaman ışık olsun.

Işık Düzeni Hakkında “Her Şeyi” Öğrenin

Bir fotoğrafı profesyonel fotoğraf yapan pek çok unsur var, ancak bunlar arasında en önemlisi ışıktır. Işığı nereden gördüğünüzü ve kadrajınızı nasıl ışığa karşı ayarlamanız gerektiğini öğrenin.

Gece Fotoğrafçılığı Sırrını Çözün

Telefonlarımızda hala en çok zorlandığımız gece çekimleri profesyonel anlamda da aşılması gereken bir adım. Fotoğrafta en zor alanlardan birisi olan gece fotoğrafçılığı başarılı bir şekilde uygulanırsa en eşsiz eserlerinizi oluşturabilir.

Flaşı Kullanmayı Öğrenin

Harika fotoğraflar çekmek için her zaman doğal ışığa güvenemezsiniz. Kamera flaşında ustalaşmalı ve gerekirse ek ışıklardan yardım almalısınız. İnternet üzerinde bulabileceğiniz derslerle bunu başarabilirsiniz.

Yukarıda belirttiğimiz özellikleri internetten öğrenebilir veya sizlere önerdiğimiz eğitim setine bir şans verebilirsiniz. Yukarıda açıkladığımız taktikler veya herhangi bir eğitim setinden öğreneceğiniz bilgilerin dışında uzman bir fotoğrafçılığı en iyi tanımlayacak şeyin "sevgi" olduğunu düşünüyoruz. Her işte olduğu gibi işinizi büyük bir sevgiyle yaparsanız kötü fotoğraflar çekme imkanınız yok. Ülkemiz ve bütün dünyanın güzelliklerini kameranızdan dünyaya yansıtmanız dileğiyle.