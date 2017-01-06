Profesyonel Espor Birliği, CS:GO Ligini İptal Etti!

Espor sektöründe giderek artan geliri ESL ile paylaşmak istemeyen Profesyonel Espor Birliği, daha önceden duyurduğu CS:GO ligini bir süreliğine askıya aldı.

Counter-Strike: Global Offensive turnuvası daha başlamadan bitti. Profesyonel Espor Birliği (PEA), bugün gerçekleştirdiği bir duyuru ile CS:GO ligi için yaptıkları planları şu an için askıya aldığını açıkladı.

PEA'nın bu kararının arkasında sebep ise basitçe para diyebiliriz. Açıklamasında da bu konuya değinen PEA, gerek yayın ortaklarının gerekse sponsorlar veya diğer gelir kaynaklarının finansal destek konusunda yeterli seviyede olmadığını, söz konusu lig için yeterli mali desteğin bulunmadığını belirtmiş.

Fakat işin gerçek tarafı aslında bu kadar masum değil. Geçtiğimiz ay PEA, CS:GO için bir lig kuracağını duyurmuş, hatta bu konuda 5 takım ile anlaşmıştı. Fakat PEA, hali hazırda ESL bünyesinde olan bu takımlardan, ESL'den tamamen koparak kendi liglerinde boy göstermeleri istediğinde bulunmuştu. Bu duruma neden olarak ise turnuvadan elde edilecek gelirin zarara uğrayabileceği gösterilmişti.

Durumla alakalı CS:GO takımları mağduriyetlerini belirtmek için PEA ile iletişime geçseler de değişen bir şey olmadı ve PEA, kendi liginde olacak takım ve oyuncuların ESL'de bulunamayacağını duyurdu. Takımların buna yaklaşmamasının ardından da PEA CS:GO'yu kuracağı ligler listesinden kaldırdı.

Bu arada CS:G0 ligine devam edecek olan ESL'de 750,000 dolar olan büyük ödül, 1 milyon dolara çıkarılmış durumda.