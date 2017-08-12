Profesyonel Fotoğrafçılığı Anlatan 5 Karşılaştırma

Profesyonel fotoğrafçılık zor bir meslektir. Neden zor olduğunu ise karşılaştırmaları gördüğünüzde çok daha iyi anlayacaksınız.

Gördüğümüz her şey, ışık ve perspektifin bir ürünü. Peki sizce bunlar gördüğümüz şeyleri ne kadar etkileyebilir? Phillip Haumesser, profesyonel bir fotoğraf makinesi aldıktan sonra hayata bakışının değiştiğini söylüyor.

Renkler hayatın bir parçası, ancak onları nasıl gördüğümüz de önemli. Günlük yaşantısını fotoğraflamaya başlayan Phillip çektiği fotoğraflarla, bize sıradan bakış açısı ile profesyonel bakış açısı arasındaki farkları göstermeye çalışmış.

Işığı doğru almak ve doğru fotoğraf makinesini kullanmak, sonuçları çok değiştirir.

Aradaki farkı görüp aynı yerde aynı ışığın düştüğünü bilmek, fotoğrafçılığın ne kadar özel bir meslek olduğunu gösteriyor.

Bir tavuk çiftliğini sanata dönüştürmek...

Lenslerin ışığı alışı çok önemlidir. Yukarıda yalnızca siyah görünen kardeşler, hemen altında muhteşem bir fotoğrafa dönüşüyorlar.

Yine ışığın güzel kullanımını anlatan bir karşılaştırma.

Fotoğraf çekmek, çekilmek güzeldir. Ancak profesyonel fotoğrafçılık bambaşka bir iştir. Dünyanın renklerini, ışığını, bakış açısını keşfedebilmek gerekir. Phillip Haumesser, karşılaştırmalarıyla profesyonel fotoğrafçılığı çok güzel anlatmış.