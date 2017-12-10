Gudak Cam İle Profesyonel Fotoğraflar Çekebilirsiniz

Gudak Cam sayesinde akıllı telefonunuzdan profesyonel kamera kalitesindeki fotoğraflara sahip olabilirsiniz ancak bunun için 3 gün beklemeniz gerekiyor.

Günümüzde akıllı telefonların kolaylığı sayesinde, herkes telefonuyla istediği kadar fotoğraf çekebilir ama kaliteli fotoğraf çekmek yetenek gerektiriyor. Belki garip gelecek ama akıllı telefonlarınız ile çektiğiniz fotoğrafları güzelleştirmek için üç gün bekleyip eski film kameralarının çalışma mantığını taklit eden popüler bir uygulama var. 99 cent ücret karşılığı temin edebileceğiniz “Gudak Cam” adlı bu uygulama Güney Kore ve Japonya’da özellikle liseli kızlar arasında bayağı popüler oldu.



Gudak Cam, Kodak tek kullanımlık fotoğraf makinesinin çekim kalitesini taklit etmek için yazıldı. 24 çekim içeren bir film rulosu tamamen doldurduktan sonra, üç gün süren bir süreçte fotoğraflarınızın çekim kalitesi uygulama tarafından mümkün olan en üst düzeye getiriliyor. Bununla birlikte, Gudak Cam’in cazibesi kullanıcıları yavaşlatmaya ve gerçekten her çekimi düşünmeye zorlamakta. Yarım düzine resim çekip bir tane güzel kare yakalamak yerine kullanıcıların yavaşlayarak gerçekten iyi bir film rulosu oluşturmasını sağlıyor.

Uygulama aktif olduktan sonra Kodak tek kullanımlıkları anımsatan bir görüntü ekranını doldurarak resimlerinizi göndermek, bu eski cihazlardan birine sahipmişsiniz gibi hissettiriyor. Fotoğraf bile uygulamanın küçük vizörüyle çekiliyor. Tüm bunlar, akıllı telefonda standart kamera uygulamasını kullanmaktan farklı bir deneyim yaratan nostaljik bir durum.

Gudak Cam uygulamasını iOS cihazlar için buradan indirebilirsiniz. Android için ise resmi olarak Gudak Cam uygulaması malef bulunmuyor ancak benzer bir uygulama olan Kodak Pro uygulamasını buradan indirebilirsiniz. Özellikle Gudak Cam uygulamasını indirmek istersenizde resmi olmayan linke buradan ulaşabilirsiniz.