Android telefonlarınız aslında oldukça kaliteli ve sinematik fotoğraflar çekmek için yeterlidir. Sadece fotoğrafı nasıl ve ne ile çektiğiniz önemli, size göstereceğimiz şekilde siz de sinematik fotoğraflar çekebilirsiniz.

Sahip olduğunuz Android telefonunuzun özellikleri, marka ve modeline göre değişiklilik gösteriyor olsa da çekeceğiniz fotoğraflardaki kaliteyi siz belirleyebilirsiniz. Belirleyici etkenlerden biri ise kullandığınız uygulamadı. Open Camera ile siz de sinematik fotoğraflar çekebilirsiniz.

Open Camera ile yapacağınız kayıtta, telefonunuzun sahip olduğu maksimum çözünürlüğü kullanabilirsiniz. Ayrıca çekim esnasında otomatik çekim modunu kullanabilir ve elle odaklama, poz kilidi gibi özelliklere de sahip olursunuz. Open Camera, tüm özellikleriyle, fotoğraf çekme anlayışını değiştirerek kolaylaştırır.

Lumetri Color efekti sayesinde fotoğraflarınızın renklerini düzenleyebilirsiniz. Open Camera, birçok tonla ve fotoğraflarınıza uyarlayabileceğiniz renk önayarlarıyla birlikte geliyor. Üstelik filmlerde gördüğünüz aynı görünümü elde etmek için videonuzu 21:9 boyut oranında da kırpabilirsiniz.

Siz de videodaki gibi düzenlemeler yapabilir, Open Camera'ya ise buradan indirebilirsiniz.