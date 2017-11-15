  • Profesyonel Tekken Oyuncusu Hileciyi Dümdüz Etti!

Profesyonel Tekken Oyuncusu Hileciyi Dümdüz Etti!

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Profesyonel Tekken oyuncusu, karşısına gelen bir hile kullanıcısını taktikleriyle yenerek sinir etti.

Tekken 7 çıktığından beri e-spor alanında, Playerunknown's Battlegrounds veya League Of Legends kadar olmasa da, en azından Asya bölgesinde oldukça popüler. Tabii ki her rekabetçi oyunda olduğu gibi Tekken 7'yi de çevrimiçi oynayanlar içerisinde hileciler var. Genelde oyunun üreticisi Bancai Namco bu hilecilerle savaşıyor olsa da, bazen tamamını durdurmak imkansız. 
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Bu hilecilerden birini geçtiğimiz günlerde Jae-min “Knee” Bae isimli bir uluslararası klasmanda profesyonel olan bir Tekken oyuncusu durdurmayı başardı. "Karakter Hack" denilen bir oyun içi hileye başvuran kişi, normalde oyunun hikaye modunda karşımıza çıkan ve oyuncular için oynanabilir olmayan bir "oyun bossu"nu karakter olarak kullanarak Knee'nin karşısına geliyor. 

Normalde deneyimsiz oyuncular için yenilmesi oldukça zor olan ve vuruşları çok güçlü olan bu karakteri Knee, yüksek hasar yemesine rağmen taktikleriyle yenmeyi başardı. 3 "round"luk maçın son maçında, hileciyi sinirlendirerek oyunu kapattıran profesyonel oyuncu, hilecinin hakkından çok ilginç bir yöntemle de olsa gelmeyi başardı. 

Her oyunda hileciler var ve genelde bu oyuncular gerçekten oyundan aldığımız zevkin içine ediyorlar diyebiliriz. O yüzden bu oyuncu kardeşimize buradan sevgilerimi kendi adıma gönderiyorum. Yine de Bandai Namco'nun bu hileye acilen de bir önlem alması gerekiyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Hilecinin hakkından oyun oynama yeteneğiyle gelinmesi sizin de içinize biraz su serpmedi mi? 

Kaynak : https://compete.kotaku.com/tekken-star-humiliates-hacker-into-rage-quitting-1820470574
Etiketler: tekken 7, Hile, e spor
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