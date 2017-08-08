Son dönemde en çok bahsedilen konulardan biri “Globalleşme”. Peki internet girişimcileri için globalleşme neyi ifade ediyor?

Hizmetinizi veye ürünlerinizi yurt dışından müşterilere ulaştırabiliyor musunuz? Bu yönde atılması gereken adımlar konusunda pek çoğumuz önce lokal pazarlarda başarıyı hedeflerken artık yeni nesil girişimciler hem seçtikleri isimlerle, hem de yurtdışı odaklı pazarlama faaliyetlerle daha büyük pazarlara hitap etmenin peşinde. Mobil uygulama geliştirenler uygulamalarını çok dile lokalize ederek ve uygulama dükkanlarında farklı ülkelere hizmetlerini açarak daha fazla ülkeden kullanıcı kazanıyorlar. Web site sahipleri ise web site tercüme hizmetleri ile sitelerini İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça gibi son dönemin popüler dilerinde yayına alarak yurt dışına satış yapma hacmini arttırmaya çalışıyorlar.

Peki sadece uygulamanızın veya web sitenizin dil çevirisini yapmanın yeterli olduğunu mu düşünüyorsunuz? Tabii ki değil; tüm pazarlama faaliyetlerinizi de yurt dışına uyarlamanız gerekiyor. Özellikle reklam metinleriniz ve lokalize edilmiş landing sayfalarınız, o bölgeye yönelik bir müşteri destek numarası almanız gibi önemli adımlar da size bekliyor. Tüm bunlara ek olarak, tabii ki web siteniz üzerinden hizmet veya ürün satışı yapıyorsanız farklı ülkelerden de ödeme alabiliyor olmanız gerekiyor. Kulağa çok fazla iş yüküymüş gibi geliyor olsa da, hedeflediğiniz dildeki nüfusu hesaba katıp almayı öngördüğünüz pazar paylarını göz önünde bulundurduğunuzda, ne kadar büyük fırsatların sizi beklediğini göreceksiniz.

Örneğin, Arapça diline mobil uygulama lokalizasyonu yaparak mobil cihaz penetrasyonu çok yüksek olan bir bölgeye girmek çok iyi bir fırsat olmaz mı? 400 kusür milyonluk bir nüfusa hitap edebileceğiniz Arap nüfusunun mobil penetrasyon oranları da neredeyse Türkiye’ye paralel gidiyor. Uygulama içi harcama oranları ise yapılan araştırmalara göre Türkiye’nin 3 katı civarlarında.

Her ne kadar Türkiye sadece sağlık turizmi sektöründe Arap nüfusun ilgisini çekiyor gibi görünse de pek çok uygulama geliştiren şirket bu bölgedeki fırsatları keşfetmiş, oyun ve uygulamalarını bu bölgeye lokalize etmeye başlamış. Siz de hedef bölge analizlerinizi yaparak İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça gibi dillerde web sitesi ve mobil uygulamalarınızın lokalizasyonu için Protranslate gibi bir firmadan destek alabilirsiniz. WT25 kodunu da müşteri temsilcilerine bildirmeniz durumunda sizlere özel %25 indirimden tüm tercüme ve lokalizasyon hizmetlerinde faydalanabilirsiniz.