3 Yaşında Profesyonel Yarışçılar Gibi Araba Kullanan Çocuk

Yarış türlerinin en zorları arasında yer alan drift yarışına gönül vermiş 3 yaşındaki çocuk, gelecekteki mesleğini şimdiden bulmuş gibi gözüküyor.

3 yaşındayken neler yapıyordunuz? Muhtemelen 3 yaşındaki halinizi hatırlayamıyorsunuz bile. 3 yaşındaki diğer çocukların yaptığı şeylere bakarsak hemen heosi anne babalarından bir şeyler öğrenip hayatlarını eğlenerek geçiriyorlar. Peki, bu yaşta araba yarışlarının en zor alanlarından olan drift yarışlarına katılabilir misiniz?

Daha çok simülasyon tarzında olmasından dolayı zor sayılabilecek Dirt Rally oyununu profesyonel düzeyde oynayan 3 yaşındaki çocuk, izleyenlerde büyük hayranlık yaratıyor. Oyun direksiyonu ile oyunu çok kolaymış gibi gösteren bu küçük kardeşimiz hünerini yalnızca oyunlarda değil, gerçek hayatta da gösteriyor.

Tüm güvenlik önlemleri alınmış bir arabayı aynı şekilde drift yaparak sürmeye çalışan 3 yaşındaki çocuk, aynı başarıyı burada da göstermeyi başarmış. Daha 3 yaşında olmasına rağmen profesyonel bir ralli sürücüsü olması için çok az bir eğitim süreci kalmış. Çocuğun 4 veya 5 yaşına geldiğinde, profesyonel ralli yarışçıları kapasitesinde bilgiye sahip olacağı düşünülüyor.

Elbette böyle olaylar insanı biraz kötü etkiliyor. 3 yaşından böyle bir başarıyı gösteren kardeşimizi görünce, oyun oynadığım her güne acımaya başladım. Peki, sizce bu kardeşimiz gelecekte ne yapacak? Bu hünerini sürdürmeye devam edecek mi, yoksa bambaşka bir ilginin peşine mi düşecek? Yorumlarınızı bekliyorum.