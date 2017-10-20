Sihirbazlık el becerileri isteyen, tarihin en köklü eğlence işlerinden biridir. Numaraları izlemek kadar uygulayabilmek de eğlencelidir. Elbette kart numaraları gibi insanlar arasında yapabileceğiniz pratik yollar olsa da, bir sahne sihirbazı kadar başarılı olmak için çok çalışmak gerekir.

Yüzlerce yıllık sihirbazlık geleneği, teknolojinin gelişimiyle gün geçtikçe tarihe karışıyor. Aldatıcı numaraları yapmak kolaylaşıyor ve seçkin sihirbazlar, orijinal yöntemlerle uyguladıkları sihir numaralarını teknoloji severlere kaptırıyorlar. Ne yazık ki kaçınılmaz son bu.

O zaman 5 farklı temel numarayı anlatan YouTube videolarıyla eğitim sürecine başlayalım.

1. Sihirli Cüzdan

Bu numara basit bir algı yanılmasından ibaret ve bunun için birkaç kağıt parçasını doğru şekilde birleştirmek yetiyor. Dikey kağıt çizgiler arasındaki para ya da kart, hazırladığınız kağıt cüzdanın içinde bir saniyede yer değiştiriyor.

2. Hayalet Bozuk Para:

Etkileyicilik seviyenizi bir tık daha yukarıya çekecek güzel bir numara. Üstelik, malzemeleriyle ve hazırlanışıyla listedeki en pratik numaralardan birisi.

Uygun bir lastik bez parçasına sahip olduğunuzdan emin olmanız yeterli. Söz konusu lastiği internetten bile satın alabilirsiniz. Bir cam kavanoz, elastik bir bant ve iki bozuk paraya ihtiyacınız olacak.

3. Para Baskı Makinesi:

Hazır konu paraya gelmişken, standart bir kağıdı nakit paraya çevirebilmek çok işe yarardı, öyle değil mi? Bu sihirli para basma makinesi elbette bunu yapmıyor ama sizi izleyenler öyle sanacaklar.

Malzemeleri temin etmek ve baskı makinesini hazırlamak zor olsa da, numaranın ortaya koyduğu performans için değer. Bu sihirli makinenin hazırlanması için aşağıdaki videoyu dikkatlice takip etmeniz gerekiyor.

4. Bozuk Parayı Elle Bükmek:

Sihirbazlıkta para ve kart numaraları bitmez. Elbette düşündüğünüz gibi bu numaradaki bükülen paralar gerçek. Zaten bir bozuk parayı bükmek için ciddi kuvvet uygulamaya ihtiyaç var.

Biraz el çabukluğu ve pratikle, bükülmüş bozuk parayı, bükülmemiş olanla yer değiştiriyorsunuz. Biliyoruz yazıda çok etkili değil, o nedenle aşağıdan izleyin:

5. Sihirli Kendi Renk Kartınızı Yaratın

Son olarak gene bir çeşit kart numarası ile karşınızdayız. Kendiliğin renk değiştiren kartlara ilişkin ne kadar numara gördüyseniz hepsi bu sisteme bağlı olarak çalışıyor.

İnanılmaz derecede basit materyaller, tam bir sihirbaz gibi görünmenizi sağlamak için varlar. Biraz kağıt, biraz boya ve selefon işleminin ardından numarayı yapmak için hazırsınız demektir.