Andrey Azimov tarafından geliştirilen Progress Bar OSX, kullanıcıların zamanlarını neye harcadıklarını fark etmesini sağlayarak değerini bilmelerini sağlıyor.

Günümüzde hayata dair hemen her bilgiyi akıllı telefon ya da bilgisayarlarımızdan alabiliyoruz. Dolayısı ile de günümüzün büyük bir bölümü ekran karşısında geçiyor. Fakat gerçek şu ki zamanı kontrol edemesek de kendi zamanımızı daha iyi bir şekilde yönetebiliriz.

Andrey Azimov, gününün büyük bir bölümü ekran başında geçirenlerin zamanlarını daha efektif bir şekilde kullanabilmesi için ‘Bu senin hayatın ve her seferinde bir dakikan daha geçti’ sloganı ile Mac kullanıcıları için Progress Bar OSX’i geliştirdi.

Progress Bar OSX’i geliştirirken insanlara zamanın ne kadar değerli bir şey olduğunu hatırlatmayı amaçladığını belirten Azimov, geliştirdiği ‘ilerleme çubuğu’ hakkında, ‘’Değer, günün / ayın / yılın ilerleyişidir. Ne kadarını yaşadıysanız, önemli olmayan şeylere hayatınızı harcamamanız konusunda sizi bilinçli tutar.’’ dedi.

Progress Bar OSX’in fikir kaynağının bir Twitter hesabı olan Year Progress olduğunu belirten Azimov, kendi isteği doğrultusunda çubuğa gün ve ay ilerleme bilgisini de eklediğini dile getirdi.

Azimov, bir önceki projesi olan Sheet 2 Site’yi ücretsiz olarak sunsa da Progress Bar OSX’i 5 dolar gibi bir ücret ile Mac kullanıcılarına sundu. Progress Bar OSX’in tanıtım videosunu buraya tıklayarak izleyebilirsiniz.