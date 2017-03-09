Project Cars 2, En İyi Yarış Oyunu Olmak İçin Geliyor!

Project Cars 2, tam VR ve 12K çözünürlük desteği ile geliyor. Eğer vaat edilenler doğru çıkarsa oyun, en sağlam yarış oyunlarından birisi olacak gibi duruyor.

Bundan yaklaşık 1 ay önce, yeni bir Project Cars oyununun geleceğini duyurmuştuk. Project Cars ile herkesin beğenisini kazanan seri, yeni oyunu ile piyasalara sağlam bir giriş yapmaya hazırlanıyor. 2017 içerisinde, PS4, Xbox One ve PC için çıkış yapması beklenen Project Cars 2, vaat ettiği şeylerle oyuncuları heyecanlandırmaya devam ediyor.

170’den fazla lisanslı araba ile çıkacak Project Cars 2’nin bu araba stoğunu Forza Horizon 3’ün yaptığı gibi sürekli genişletmesini bekliyorum açıkçası. Geliştiriciliğini Slightly Mad Studios’un yayımcılığını ise Bandai Namco’nun üstlendiği yapım, bugüne kadar yapılmış en geniş pist çeşitliliği ile geliyor.

Ayrıca VR oyuncuları için muhteşem haber olduğunu düşündüğüm tam VR desteği ile geliyor. Elinizde sağlam bir direksiyon ve güzel bir VR gözlük varsa, tadından yenmeyecek görüntüler şimdiden zihnimde belirmeye başlıyor.

Oyunda buz, asfalt ve toprak dahil birçok pist zeminlerinde yarışma imkanı sunuluyor. Ayrıca araçların fizik motorları ve lastik tutuş hissiyatı da geliştirilmiş. Tabii bunları oyun çıkmadan bilemeyiz ancak firmanın vaat ettikleri bu yönde. İlk oyunun son derece muazzam olmasından sonra bu açıklamaların çok fazla dışına çıkacaklarını sanmıyorum.

Önerilen sistem gereksinimlerinde Nvidia GTX 1080 gibi güçlü bir ekran kartı isteyen oyun, bu ekran kartı ile 4K 60 FPS performans verebilecek. Ayrıca, oyunun PC versiyonu toplamda 12K çözünürlük desteği ile gelecek. Tabii bunu hangi ekran kartı ile işlersiniz bilemiyorum. Sanırım en az iki adet Nvidia GeForce GTX 1080 Ti iş görecektir.

Project Cars 2 ile birlikte yarış oyunlarının da sağlam bir E-spor oyunu olabilir. Slightly Mad Studios, Project Cars 2’yi geliştirirken özellikle E-spor platformunun üzerine yoğunlaştığını açıkladı. Yarış yaptıkça dereceli sistemde puan alacaksınız. Racecraft sıralaması, yeni oyunla gelecek önemli içeriklerden birisi olarak gözüküyor. Bu sistemle birlikte denginiz rakiplerle karşılaşabileceksiniz. Örneğin, sizden çok daha güçlü bir rakiple karşılaştığınızda kazanacağınız puan o oranda artacak. Aynı şekilde, sizden düşük puana sahip bir rakibe kaybederseniz de sizin puanınız düşecek.

Oyun hakkında asıl bilgilerin E3 2017’da geleceğini tahmin ediyorum. Ancak o zamana kadar yeni bilgiler geldikçe sizleri haberdar etmeye çalışacağız.