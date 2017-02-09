Project Cars 2 Geliyor!

Slightly Mad Studios ve Bandai Namco’nun paylaştığı bilgilere göre Project Cars 2 resmen geliyor!

İlk oyunu duyurulduğunda özellikle mükemmel gerçeklikteki grafikleriyle dikkat çeken Project Cars, genel olarak oldukça sevilen bir yarış simülasyonu olarak yerini almıştı. Aradan geçen 2 yıl ardından Project Cars 2 ile devam edileceğini açıklayan Bandai Namco, yeni oyununu resmen açıkladı.

Project Cars’ın seri olacağının da sinyalini net veren bu ikinci yapımda paylaşılan bilgilere göre 170 araba ve 60’dan fazla pist bulunacak. Böylelikle çok farklı deneyimler de yaşatabilecek olan PC2’de aynı zamanda çok talep edilen Çevrimiçi Şampiyona Modu da resmen geliyor.

Livetrack 3.0 adındaki yenilikçi bir özellik sayesinde geliştirilmiş grafik ve oynanışın yanı sıra son dönemde popülerleşen dinamik hava koşulları da oyundaki etkisini gösterecek.

Yukarıda ilk tanıtım videosunu görebileceğiniz Project Cars 2, 2017 sonunda PC, PlayStation 4 ve Xbox One için raflardaki yerini alacak.