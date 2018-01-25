Akıllı Cevaplama Özelliği Android Mesajlar'a Geliyor

Oldukça kısıtlı bir adım olmakla birlikte, daha sonra tüm Android kullanıcılarına getirilebileceği düşünülen söz konusu özellik, sohbet esnasında gidişata göre olası cevap önerilerinde bulunuyor.

Her ne kadar bazıları kullanıyor olsalar da, Google'ın Allo adlı sohbet uygulaması pek başarı kaydedemedi. Fakat yine de görünen o ki Google reenkarnasyona olan inancı nedeniyle Allo'nun faydalı özelliklerinin bir kısmını diğer platformlarına da taşımaya karar verdi. Dün itibariyle Google Project Fi'ın Twitter hesabından yapılan bildiride Allo'da bulunan 'Akıllı Cevaplama' özelliğinin Android Mesajlar'a da getirildiği belirtildi. Fakat sadece Google'ın mobil sanal ağ operatörü olan 'Project Fi' kullanıcıları için.

Android Mesajlar, bir çok Android telefonda varsayılan metin tabanlı mesajlaşma sistemi olarak kullanılıyor fakat Allo'nun Akıllı Cevaplama özelliğini sadece Project Fi kullanıcıları için hizmete koymak, sadece küçük bir grup insanın bu özellikten istifade edebileceği anlamını taşıyor. Akıllı Cevaplama, yazma esnasında klavye üzerinde beliren olası hızlı cevap önerilerinden oluşuyor. Böylece hızlı cevap verme imkanı bulunmuş oluyor. Basit bir özellik gibi görünse de, acelesi olanların ya da soğuk iklimde yaşayanların işine yarayacaktır. Zira dondurucu havalarda parmakla yazmak, oldukça zahmetli olabilir.

Bu özellik, Google'ın makine öğrenimi kapasitesinin avantajlarından faydalanıyor. Sohbeti inceleyen Akıllı Cevaplar, içeriği ve vurguyu kaydederek, sohbetin gidişine göre söylemek isteyebileceğiniz şeylerle ilgili öneriler getiriyor. Aynı zamanda fotoğraflar de hızlı mesajlar önerebiliyor. Zira bu teknoloji, herhangi bir resmin sunduğu anlamı kavrayabiliyor.

Belirttiğimiz üzere Akıllı Cevaplama desteği, Google'ın Project Fi kullanıcıları ile sınırlı. Bu da sadece Pixel telefonlar, bir kaç Nexus modeli ya da Moto X4 ile sınırlı olduğu anlamına geliyor. Fakat ileri bir tarihte Android Mesajlar'ı kullanan tüm telefonlara gelmesi de olasılık dahilinde.