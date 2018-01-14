WiFi erişimi olmayanların sıklıkla başvurdukları internet servis sağlayıcılarından biri olan 'Project Fi'nin yaklaşık bir gündür servis dışı olduğu bildiriliyor.

Bu hafta sonu yurtdışı tatilindeyseniz, iletişim kurmak için Project Fi’ye bel bağlamıyorsunuzdur umarız. Zira Google’ın kablosuz iletişim aracının üyelerinin bildirdiklerine göre uluslararası veri sistemi Kanada, Almanya, Hong Kong, Hindistan ve Japonya gibi bir çok ülkede erişilemez durumda. Bazı kullanıcılar uçak modunu açıp kapatarak ya da telefonlarını yeniden başlatarak servise girmeyi başardıklarını, fakat bunun da 2 dakikadan fazla sürmediğini bildirdiler.

Google ekibi sorunun farkında olduğunu söyledi. Söz konusu sorun, yaklaşık bir gündür devam ediyor.

Bu tip bir çökme, herkes için can sıkıcı olabilir ama özellikle de Project Fi üyeleri için bıktırıcı hale gelebiliyor. Verilere doğrudan ve makul fiyatlarla erişim sağlayabiliyor olmak bu servisin cazip yönlerinden biri. Amerika’da 1GB’lık veri için 10$ ödeniyor. Bu servisin kullanıcıları da aynı ücreti ödüyorlar. Böylece sırf kış tatilinize dair bazı anları Instagram’da paylaşmak için küçük bir servet ödemek zorunda kalmıyorsunuz. Bu ölçekte kesintiler nadir olarak gerçekleşiyor fakat eğer seyahat halindeyseniz WiFi erişiminiz yoksa, can sıkıcı bir hal alabiliyor.

Güncelleme: Bazı kullanıcıların servise yeniden erişim sağladıkları bildiriliyor ama, herkesin kullanımında olup olmadığı henüz netlik kazanmadı.