Uzun süredir beklenilen Scorpio ile ilgili bilgiler yavaş yavaş netleşiyor. Yeni gelen bilgiler arasında, Scorpio'nun geliştiriciler için 9GB RAM ile geleceği var.

Scorpio için beklenen sürenin neredeyse sonuna geldik diyebiliriz. Konsola yeni özellikler eklenmeye hala devam ediyor. Birkaç gün içerisinde Microsoft'un Scorpio ile ilgili aklında olan fikirleri öğrenebiliriz.

En başından beri oyunların en üst düzeyde, verimli bir şekilde olacağını duyuran Microsoft, konsolun ayarlamalarının hala devam ettiğini doğruladı. Üstelik geliştiriciler için ayriyeten özellikleri de mevcut olacak.

Mike Ybarra'nın resmi twitter hesabından yaptığı açıklamada, Scorpio'yu ayarlama işlemlerinin devam ettiğini ve geliştiricilere bir miktar daha fazla RAM sunacaklarını söyledi. Bu toplam RAM miktarı da 9GB DDR5 RAM oluyor.

9GB RAM'ın tamamını oyunlar dolduramayacağı için, yükleme sürelerini ve daha fazlasını geliştirmek için bir önbellek olarak kullanılabilecek. Bu da geliştiriciler için ek birer avantaj oluyor.

Konsol hakkında en çok beklenenlerin arasında 'fiyatı' yer alıyor. Analist Michael Pachter, konsolun sunacağı şey için makul bir fiyat olan 399 dolara satışa sunulacağını tahmin ederek, yeni konsolun en fazla 500 dolara satışa sunulacağını söyledi.