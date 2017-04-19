'Project Scorpio'nun Fiyatı Ortaya Çıktı' İddiası!

Microsoft'un yeni oyun konsolunun fiyatı sızdırılmış olabilir. Eğer gelen bilgiler doğru ise Microsoft, ucuz fiyat politikası ile oyun konsolu severlerin gönlünü fethetmeye çalışacak.

Microsoft, uzun zamandır merakla beklenen ve oyun konsolu sektörüne yeni bir soluk getirecek olan güçlü oyun konsolu Project Scorpio'nun özelliklerini kısa bir süre önce açıklamıştı.

Gerçekten de sağlam özelliklere sahip olan Project Scorpio konusunda ise geride tek bir önemli soru işareti kalmıştı, o da oyun konsolunun fiyatı. Bu konuda resmi bir açıklamanın gelmesi için en iyi ihtimalle Haziran ayını beklememiz gerekiyor zira Microsoft, yapacağı olası bir duyuruyu büyük ihtimalle Haziran'da düzenlenecek E3 2017 lansmanına saklayacak.

Fakat Scorpio'nun fiyatı konusunda önemli bir sızıntı yaşanmış olabilir. İspanya merkezli bu sızıntıya göre, XtraLife isimli bir alışveriş sitesi, Project Scorpio'yu fiyatı ile birlikte sitesine koymuş durumda. Elektronik eşya perakendecisi olan internet sitesinin paylaştığı bilgiye göre ise Project Scorpio'nun satış fiyatı 399 euro olacak. Bu da dolar bazında baktığımızda yine konsolun 399 dolar civarında bir fiyata sahip olabileceği anlamına geliyor (dolar ile euro eşit değil fakat Microsoft satış politikasında benzer rakamlar kullanabilir).

Şu an için bu bilginin gerçeği yansıttığı ya da resmiyet taşıdığı gibi şeyler söyleyemiyoruz. Fakat varsayımlar üzerinden gider ve Scorpio'nun gerçekten de 399 dolar gibi bir fiyat ile çıkacağını düşünürsek bu durum, pek çok analist açısından adeta bir şok olabilir. Zira sektör analistlerine göre Scorpio, açıklanan resmi özelliklerinin de doğrultusunda en az 500 dolar gibi bir fiyat ile gelecek.

Fakat Microsoft, en önemli rakibi Sony'nin PlayStation'ına üstün gelmek adına böyle düşük bir fiyat politikası izleyebilir mi, işte orası merak konusu.