LG, bundan 9 sene önce LG eXpo adında, eşine az rastlanır bir telefon çıkarmıştı. Bu yazımızda bu telefonu andık.

Hepimizin kabul etmesi gereken bir şey var. Son 10 yılda akıllı telefon sektörü çok ciddi anlamda gelişti. 2007-2012 yıllarında çıkan akıllı telefonlarla günümüzde çıkan akıllı telefonlar arasında çok ciddi donanım farkları var. Her geçen sene daha iyi kameralar, bataryalar, yonga setleri görüyoruz. Bazı senelerde kamerayı yeniden tanımlıyoruz.

Günümüzde çıkan telefonlar çok gelişmiş olsa da, 2009 yılında piyasaya çıkan bir telefon vardı ki, üzerinde barındırdığı opsiyonel bir özelliğiyle bugün bile övgüyü hak ediyor. LG eXpo’dan bahsediyorum. Var mı bu telefonu hatırlayanlar? 2009 yılında çıkan LG eXpo, o zamanların umut vadeden işletim sistemlerinden Windows Mobile’i barındırıyordu. Telefonun özelliği ise, sırtında bulunan kamburu sayesinde projeksiyon görevi görüyor olmasıydı. Geceleri akıllı telefonu bir duvara yansıtıp film, dizi izleyebiliyordunuz.

LG eXpo her ne kadar hak ettiği üne kavuşamamış olsa da barındırdığı teknoloji ile bugün bile büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Arkasındaki projeksiyon aparatı çıkarılabilir olduğu için günlük kullanımda rahatlıkla kullanılabilen telefon, normal şartlarda HTC Touch Pro 2’nin sunduğu özelliklerle aynıydı. Aradaki fark ise LG eXpo’ya bir projeksiyon takılabilmesiydi.

3.2 inçlik 480 x 800 VGA bir ekran ve 5 megapiksel arka kamera ile gelen akıllı telefonda, Qualcomm’un Snapdragon S1 işlemcisi bulunuyordu. Kızaklı yapısı sayesinde fiziksel bir QWERTY klavyesi bulunan LG eXpo, istenildiği taktirde üzerine takılan projeksiyon aparatı ile görüntüyü büyüterek katı bir cisme yansıtıyordu.

Ne yazık ki LG eXpo, hak ettiği beğeniye kavuşamadan piyasada unutuldu. Android ve iOS cihazlarının başarıları ile tarihe karışan akıllı telefon, gelecek için çok güzel bir alternatif bırakmış oldu. Önümüzdeki yıllarda akıllı telefonun projeksiyon alanına girmesi bekleniyor. Belki de böyle opsiyonel bir cihaz yardımı ile bu donanımın boyutundan kurtulabiliriz.