Yatırımcı Bulamayanlara Derman Olan Oluşum: Çay Kahve İnsan

Girişimcilik konusunda hevesli olan, hatta projelerini üretim aşamasına kadar getiren fakat yatırımcı bulamadığı için eli kolu bağlanan kişilere ilaç gibi gelecek Çay Kahve İnsan isimli projeden bahsettik.

Girişimcilik ve yeni girişimciler tüm dünyada ekonomilerin gelişmesi ve işsizliğin önüne geçilmesi konularında çıkış yolu olarak görülmektedir. Türkiye ekonomisi açısından da yeni girişimlerle yaratılacak üretim ve istihdam artışı büyük önem arz etmektedir. Girişimciliğin yaygınlaşması ve bilinçli girişimcilerin sektörlerde yerlerini alabilmeleri için son yıllarda gerek devlet gerek özel sektör çalışmalarının hızla arttığı görülmektedir. Sektörler arası işbirliğinin gelişmesine de katkıda bulunan girişimcilik üzerine çalışmalar giderek ülke genelinde yaygınlaşmaktadır.

Dünya ekonomisinin gelişmesi ve 2007 yılından beri yaşanan ve zaman zaman belirli bölgelerde etkisini hala sürdüren finansal krizden çıkış yolu olarak girişimcilik ve yeni girişimciler gösterilmektedir. Ticaretin gelişebilmesinde de girişimcilerin önemli bir yeri vardır. Tüm dünyada ülkelerinde olduğu gibi Türkiye’de de girişimcilik konusunun ekonomi üzerindeki etkisi kavranmış ve farklı açılardan yaklaşımlarla girişimcilerin önlerindeki engellerin kaldırılması ve girişim sayısının artması için çalışmalar yapılmış ve yapılmaktadır.

Hayata değer katan girişim

Tam rekabet piyasa sisteminin en önemli unsurlarından biri olan girişimciliğin bugün karşı karşıya olduğu en büyük problemlerden birisi pazarlama sorunudur. İstihdam alanına dönüştürülemeyen birçok proje finansal problemlerin yanında toplumsal talebi oluşturacak pazarlama stratejisinin geliştirilememesi nedeniyle başarısızlıkla sonuçlanıyor.

19 başarısız girişimin ardından girişimlerini tanıtacak bir platform bulamayan genç girişimci Tarık Çayır, YouTube ile ilgili 3 gün boyunca röportajlar izledikten sonra, kendi hikayesinden yola çıkarak Çay Kahve İnsan girişimini hayata geçirdi. “Hayata değer katan YouTube kanalı” sloganıyla yola çıkan girişimciler 6 aylık uğraşlar sonucunda nihayet Çay Kahve İnsan’ı 2016 yılında açabildi.

Hayata değer katan, insana fayda sağlayan girişimlerin, yatırım almamış girişimlerin ücretsiz tanıtıldığı Çay Kahve İnsan platformu, gün geçtikte büyüyor. Gelişmekte olan ülkemizin değer üreten bireylerinin farkedilmesini sağlayan platform toplumsal ilerlemenin genç fikirlere değer verilmesinden geçtiğinin bilincinde çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Şimdiye kadar 40 girişime yer veren platform, 19 başarısız girişimin verdiği tecrübe ile Başarı Hikâyeleri, Başarısızlık Hikâyeleri ve Kuluçka Merkezleri yayın formatını da hayata geçirerek toplamda 85 videoya ulaştı. Özellikle Meslek Hikayeleri’nin genç girişimcilere ilham vereceği düşüncesi ‘hayata değer katan’ girişim sloganını içini dolduran bir format oldu. Sosyal ağlardan Çay Kahve İnsan'ı takip edebilir, YouTube kanalına abone olup hayatınıza gülümseme bırakan içerikleri izleyebilirsiniz. Ayrıca girişiminiz varsa Çay Kahve İnsan’ın sitesine girerek başvuru formunu doldurabilirsiniz.

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Çay Kahve İnsan’ın hikâyesi