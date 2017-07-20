Google'dan Burs Alan Muratcan Çiçek'le Tanışın!

Google'dan burs almayı başaran ilk Türk genç olan Muratcan Çiçek Google destekli projesiyle engelli vatandaşların iletişimini sağlayacak.

Ülkemizi yurt dışında temsil eden bazı başarılı insanlar var. Bu insanlara bir yenisi daha eklendi. Google’dan burs alan ilk Türk engelli olan Muratcan Çiçek, bu projesiyle bireylerin fiziksel engeli ne olursa olsun tüm bireylerin bilgisayar ve cep telefonlarını kullanabilmelerini sağlayacak. Eylül ayında duyurulması beklenen projenin Google tarafından destekleniyor olması, tüm dünyanın bu projeyi duyacağı anlamına geliyor.

24 yaşında olan Muratcan Çiçek, doğum sırasında geçirdiği beyin felci sonrasında tekerlekli sandalyeye mahkum yaşamaya başlamış. Bu sınırlama genç arkadaşımızı durdurmamış, aksine kendisi gibi olan başkalarına destek olmasını sağlamış. Bu desteğini sivil toplum kuruluşu YGA(Young Guru Academy) ile birlikte gerçekleştiren Çiçek, başarısında kendisi kadar annesinin de etkin olduğunu belirtiyor. Muratcan yaptığı açıklamada, “Annem hep yanımdaydı. YGA hep yanımdaydı. Okulum, hocalarım… Buraya beni davet ettiler belki ama bu başarı, çok kalabalık bir ailenin ortak başarısı” dedi.

Google Londra merkezine aldığı 20 engelli kişiye burs veriyor. Her birinin birbirinden farklı projesi olduğunu belirten Çiçek, kendini yorgun hissettiğini, ancak engellilerin kolay bir hayatı olması için devam ettiğini belirtti.

Annesini çok farklı bir yerde gören Çiçek, okula gidemediği zamanlarda temel eğitimini sağlayan annesinin desteğini hayatının her noktasında hissetmiş. “Umarım diğer arkadaşlar da benim hikayemden umutlanarak daha fazlasını başaracaklar” diyen Çiçek, ülkemizde yetişen insanların da bu şekilde başarılı olabileceğini gözler önüne serdi.